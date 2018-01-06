У Сирії від авіаударів росавіації загинули 17 цивільних

Атаки літаків армії Сирії та російської авіації призвели до загибелі 17 мирних жителів у Східній Гуті, яку утримує сирійська опозиція.

Як повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, поранень зазнали не менше 60 людей, пише DW.

Найпотужніших авіаударів завдали по району Хаморіа, де загинули 12 людей, серед них - 2 дітей.

У Центрі моніторингу повідомили, що сирійські і російські літаки продовжують інтенсивне бомбардування Східної Гути, зосередившись на кількох житлових районах, пише AFP.

З початку 2018 року у Східній Гуті від авіаударів загинули близько 30 цивільних, а з кінця грудня кількість жертв серед мирних жителів сягнула майже 100 осіб.