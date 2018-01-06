У Запоріжжі під храмом УПЦ МП побили людей під час акції #принесиляльку

У Запоріжжі біля храму Петра і Февронії двоє невідомих у масках побили людей - учасників акції #принесиляльку, які принесли іграшки до будівлі церкви на пам'ять про загиблого дворічного хлопчика.

Як повідомляє місцеве видання "061.ua", невідомі побили двох чоловіків, які принесли іграшки до храму.

Один з побитих виявився бійцем АТО, повідомив пізніше волонтер Валентин Бурий.

За його словами, нападники, ймовірно, можуть мати відношення до організації "Радомир": охоронець храму дзвонив і викликав нападників при них.

"Хлопці принесли ляльок. Почалася розмова з охороною. Охорона викликала підкріплення. У розмові пролунала фраза про "Радомир" (громадська організація "Союз православний Радомир"- ред.). Хлопців відтягли від церкви і забуцали ногами", - повідомив "Громадському радіо" Бурий.

Постраждалі планують писати заяву в поліцію.

На своїй сторінці у Facebook Бурий закликав приносити каністри та баклажки до церкви.

"Порожні каністри, звісно. Для того, щоб було розуміння, що наступного разу це можуть бути каністри з бензином. Сенс в тому, щоб привернути увагу людей до діяльності подібних організацій під прикриттям церкви", - пояснив свій заклик активіст.

Раніше мешканка Запоріжжя Олена Ялова оприлюднила інформацію про те, що на неї також намагався напасти охоронець цього ж храму. За її словами, чоловік буквально виштовхав її з території, діставши при цьому газовий балончик.

"Наша лялька не просиділа і кілька секунд. Охоронець не просто мчав, зносячи прихожан, щоб не дати покласти ляльку, він витягнув газовий балончик, виштовхуючи нас з території. Так що акція дієва ... Попи вже версію красиву придумали: нібито розпорядження батюшка дав, щоб людям не заважали, нехай іграшки приносять. А нас виштовхали тому, що ми на зйомку його благословення не отримали. Ми, до речі до церкви не заходили, але, виявляється, у дворі теж - "заборонена зона". ... Охоронця поп підставив - сказав, що той викликав "Радомир" за власною ініціативою", - повідомила Ялова.

У ЗАПОРІЖЖІ ОХОРОНА ХРАМУ УПЦ МП НЕ ДОЗВОЛИЛА УЧАСНИКАМ АКЦІЇ ЗАЛИШИТИ ЛЯЛЬКУ ПІД СТІНАМИ ЦЕРКВИ І виштовхала УЧАСНИКІВ АКЦІЇ. Facebook Олена Ялова

Раніше у Києві невідомий чоловік, який вийшов з Києво-Печерської лаври під час акції #принесиляльку, заважав журналісту знімати акцію, а священик відкинув одну з ляльок від входу.

Акцію #принесиляльку ініціював виходець із Запоріжжя, блогер Юрій Гудименко, який закликав українців приносити іграшки під стіни храмів УПЦ Московського патріархату (МП) через те, що представники цієї церкви відмовилися відспівувати загиблого дворічного хлопчика, який був хрещений у церкві УПЦ Київського патріархату.

Дитина загинула 31 грудня, коли 39-річний мешканець Запоріжжя вирішив покінчити життя самогубством і викинувся з вікна багатоповерхівки.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука заявив, що священик, який відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв відповідно до церковних канонів. Представники УПЦ МП називають УПЦ КП "розкольниками", тому не визнають проведений тими обряд хрещення і залучення людини до церкви.