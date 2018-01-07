Новий рік на Софійській площі зустріли 130 тисяч людей – КМДА

663 перегляди
Неділя, 7 січня 2018, 01:56

Близько 125-130 тисяч киян і гостей міста зустрічали Новий 2018 рік у центрі столиці – на Софійській площі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Для порівняння: 2015 рік на Софійській зустрічали трохи більше ніж 40 тисяч українців, 2016 – близько 70 тисяч, 2017 – близько 100 тисяч. На моїй пам’яті тільки одна Новорічна ніч зібрала більше людей разом – Новий рік-2014. У ту ніч, якщо пам’ять не зраджує, нас було десь півмільйона на Майдані", – сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.

"Згідно з прогнозами Управління туризму, в період із 19 грудня до 19 січня, кількість людей, які відвідають наші святкові локації, становитиме близько 4 млн. Із них – десь 100 тисяч туристів із інших регіонів України, а ще близько 10 тисяч – іноземні гості", – додав він.

Теми: Київ святкування
powered by lun.ua
По темі
У Києві 6 січня очікується туман, на Різдво дощ з мокрим снігом 5 січня 2018, 22:38
КМДА може переїхати в новий офіс за 370 мільйонів доларів 5 січня 2018, 19:12
Київське метро у різдвяну ніч працюватиме довше 5 січня 2018, 09:07
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 3 обстріли, 1 боєць ЗСУ травмований
Опитування: кожен п'ятий українець побоюється, що 2018 рік буде поганим для країни
ОБСЄ за добу зафіксувала 150 вибухів на Донбасі
Порошенко закликав не тиснути на НАБУ і нагадав про Саакашвілі
Усі новини
сім'я

4 способи залагодити конфлікт з дитиною

посміхніться!

Зимовий смуток і як йому опиратися

мандри

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією