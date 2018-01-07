Українці святкують Різдво за східним обрядом

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Неділя, 7 січня 2018, 09:10

Українські християни східного обряду у неділю святкують Різдво за юліанським календарем.

Різдво 7 січня святкують православні церкви, греко-католицька церква, Вірменська апостольська церква, деякі групи протестантів, коптська церква, а також більшість українських євангельських християн.

У цей день правиться святкова літургія. Невід’ємними атрибутами свята є колядки та вертеп.

Також християни збираються родинами за святковим столом та вітають: "Христос народився! Славімо його!".

Цей день в Україні є офіційним вихідним.

Як відомо, на Різдво в Україні очікують на снігові лавини, туман та підйом води в річках.

Минулого року Верховна Рада ухвалила рішення зробити вихідним днем 25 грудня - у цей день святкують Різдво Христове за григоріанським календарем.

Українська правда

Теми: святкування
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