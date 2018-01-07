Помер астронавт, який двічі літав до Місяця

Помер легендарний американський астронавт Джон Янг у віці 87 років.

Про це повідомили у Twitter NASA.

"Ми засмучені втратою космонавта Джона Янга, якому було 87 років", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні NASA і світ втратили піонера. Ця легендарна кар'єра астронавта Джона Янга охоплює три покоління космічних польотів. Ми будемо стояти на його плечах, коли ми подивимося на наступний людський кордон", - заявив адміністратор NASA Роберт Лайтфут.

Джон Янг двічі літав до орбіти Місяця. Другого разу в якості командира місії "Аполлон-16" йому вдалося висадитись на поверхню супутника Землі.

Він був першим космонавтом, який злітав у космос 6 разів. Його називали астронавтом всіх астронавтів.

Українська правда