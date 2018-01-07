Помер астронавт, який двічі літав до Місяця

10647 переглядів
Неділя, 7 січня 2018, 12:58
NASA

Помер легендарний американський астронавт Джон Янг у віці 87 років.

Про це повідомили у Twitter NASA.

"Ми засмучені втратою космонавта Джона Янга, якому було 87 років", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні NASA і світ втратили піонера. Ця легендарна кар'єра астронавта Джона Янга охоплює три покоління космічних польотів. Ми будемо стояти на його плечах, коли ми подивимося на наступний людський кордон", - заявив адміністратор NASA Роберт Лайтфут.

Джон Янг двічі літав до орбіти Місяця. Другого разу в якості командира місії "Аполлон-16" йому вдалося висадитись на поверхню супутника Землі.

Він був першим космонавтом, який злітав у космос 6 разів. Його називали астронавтом всіх астронавтів.

Українська правда

Теми: космос
powered by lun.ua
По темі
Літаки "Антонова" перевозитимуть європейські супутники 24 грудня 2017, 18:34
Маск показав машину, яка полетить на Марс під музику Боуї 23 грудня 2017, 07:05
SpaceX успішно запустив ракету Falcon 9 з десятьма супутниками 23 грудня 2017, 05:10
Усі новини
Головні новини
АТО: На Різдво вперше у новому році без обстрілів
Курченко продав Онищенку і Фуксу права на "гроші Януковича" - розслідування
Минулого року Порошенко вп’ятеро частіше забирав громадянство, ніж давав
Теракт у Швеції – двоє поранених внаслідок вибуху
Усі новини

Троє киян - про те, як і на чому вони економлять в місті

Підсумки року

15 найкращих українських музичних альбомів

Покритки, потерчата, зурочення – чого боялися наші предки