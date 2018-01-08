Українка Світоліна стала четвертою ракеткою світу

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Понеділок, 8 січня 2018, 08:54

Українка Еліна Світоліна піднялася з шостого на четвертий рядок в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA).

Після перемоги на турнірі в Брісбені Світоліна отримала 470 очок до заліку рейтингу WTA.

Зараз в активі українки 5785 пунктів.

Нагадаємо, що у фіналі турніру в Брісбені Світоліна у двох сетах обіграла білоруску Олександру Соснович.

На першому місці рейтингу продовжує залишатися румунка Сімона Халеп (6425 очок). На другу позицію піднялася Каролін Возняцкі з Данії, в якої 6095 пунктів, а третьою стала іспанка Гарбіньє Мугуруса (6005).

Кароліна Плішкова, яку Світоліна обіграла у півфіналі турніру в Австралії опустилася на шостий рядок.

Варто додати, що до TOP-100 рейтингу WTA входять ще три українки. Леся Цуренко перебуває на 43-й позиції, Катерина Козлова - 88-ма, а Катерина Бондаренко стала 94-ю.

Микола Аврамчук для УП

Теми: спорт
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