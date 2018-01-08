Стали відомі переможці престижної кінопремії "Золотий глобус"
У Лос-Анджелесі провели церемонію нагородження переможців однієї із найпрестижніших кінопремій "Золотий глобус".
Про це повідомляють на офіційному сайті кінопремії.
Це було ювілейне 75-е нагородження.
Найкращою драмою визнали стрічку Мартіна Макдонаха "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі".
Найкращим драматичним серіалом стала "Розповідь служниці", а Елізабет Мосс, яка зіграла там головну роль, стала найкращою акторкою драматичного серіалу.
Найкращим режисером визнали Гільєрмо дель Торо за його драму "Форма води".
Congratulations to winner of Best Director - Motion Picture, @RealGDT for @shapeofwater! #GoldenGlobes pic.twitter.com/q7LFbCCZ2e— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2018
Найкращим драматичним актором став Гері Олдмана за роль у фільмі "Темні часи", а найкращий комедійний актор - Джеймс Франко. Він зіграв головну роль у "Горе-артисті".
Найкращою драматичною акторкою визнали Френсіс Макдорманд за "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", а найкраще головну комедійну роль зіграла Сірша Ронан у "Леді Берд".
Найкращим анімаційним фільмом визнали "Таємниця Коко" від студії Pixar, а найкращим фільмом іноземною мовою - німецьку драму "На межі".
Українська правда