Військові керівники НАТО та Росії зустрінуться вперше після анексії Криму - ЗМІ

Вашингтон розпочинає 2018 рік із масштабної активізації взаємодії з Росією, зокрема з низки зустрічей на високому рівні.

Про це йдеться в статті, розміщеній в американському виданні BuzzFeed News.

Зокрема, йдеться про можливість першої від початку російської агресії на Сході України зустріч між Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Куртісом Скапарротті та керівником генштабу російської армії Валерієм Герасимовим. Зустріч має відбутися цього місяця.

Нагадаємо, що в самій НАТО немає консенсусу щодо відновлення діалогу з Росією. Зокрема, раніше проти цього категорично виступав президент Польщі Анжей Дуда. "Щоби відбулася така зустріч, має статися одна річ: повинно відновитися міжнародне право", - підкреслив він під час прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у липні 2016 року.

За даними BuzzFeed News, на січень-лютий також намічено чергову зустріч між помічником Путіна Владиславом Сурковим та спеціальним посланником Білого дому по Україні Куртом Волкером.

Європейська правда