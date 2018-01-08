У Trump Tower сталося задимлення, 2 особи постраждали
Двоє людей зазнали травм внаслідок задимлення у вентиляційній шахті Trump Tower на Манхеттені у Нью-Йорку.
Про це повідомляє NBC з посиланянм на пожежний департамент Нью-Йорка.
Зокрема, серед постраждалих - пожежний, який отримав поранення внаслідок падіння на нього уламка, та інженер, який відмовився від лікування.
Пожежні локалізували задимлення.
Президент США Дональд Трамп у будівлі під час інциденту не перебував.
Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP— TODAY (@TODAYshow) January 8, 2018
Раніше зазначалося, що інформація про постраждалих не надходила, а евакуація не проводилася.
У 68-поверховому хмарочосі, який є власністю Трампа з 1979 року, у президента США є триповерховий пентхаус, який називають "White House North".
Українська правда