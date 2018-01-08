У Trump Tower сталося задимлення, 2 особи постраждали

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Понеділок, 8 січня 2018, 16:20

Двоє людей зазнали травм внаслідок задимлення у вентиляційній шахті Trump Tower на Манхеттені у Нью-Йорку. 

Про це повідомляє NBC з посиланянм на пожежний департамент Нью-Йорка. 

Зокрема, серед постраждалих - пожежний, який отримав поранення внаслідок падіння на нього уламка, та інженер, який відмовився від лікування.

Пожежні локалізували задимлення.

Президент США Дональд Трамп у будівлі під час інциденту не перебував. 

Раніше зазначалося, що інформація про постраждалих не надходила, а евакуація не проводилася. 

У 68-поверховому хмарочосі, який є власністю Трампа з 1979 року, у президента США є триповерховий пентхаус, який називають "White House North".

Українська правда 

Теми: Трамп США надзвичайна подія
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