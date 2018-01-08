У Вінниці під єпархію УПЦ МП принесли труну "Кубло російського окупанта"

У Вінниці під будинок єпархії УПЦ Московського патріархату в рамках флешмобу #принесиляльку принесли окрім іграшок ще й труну.

Як повідомляє місцеве видання "20 хвилин", участь в акції взяли 10 людей, які розмістили на паркані плакати і поклали біля нього дитячі іграшки.

На труні, яку залишили біля паркану, активісти написали "Кубло російського окупанта".

Акцію влаштували після того, як у Запоріжжі священник Московського патріархату відмовився відспівати дитину.

На паркані Вінницької єпархії УПЦ МП повісили плакати, біля нього поклали іграшки і труну з написом "Кубло російського окупанта". фото - "20 хвилин"

"Ситуація, яка склалася у Запоріжжі, не входить у жодні рамки. Ми вирішили провести цю акцію під стінами єпархії. На жаль, сьогодні вихідний, і до нас вийшов лише охоронник, взяв у нас велику ляльку і обіцяв передати владиці", - зазначили учасники акції.

Як відомо, в Україні ініціювали флешмоб #принесиляльку з закликом приносити іграшки під стіни храмів УПЦ Московського патріархату (МП) після того, як представники цієї церкви відмовилися відспівувати загиблого дворічного хлопчика, який був хрещений у церкві УПЦ Київського патріархату.

Дитина загинула 31 грудня, коли 39-річний мешканець Запоріжжя вирішив покінчити життя самогубством і викинувся з вікна багатоповерхівки.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука заявив, що священик, який відмовився відспівувати загиблого хлопчика, діяв відповідно до церковних канонів. Представники УПЦ МП називають УПЦ КП "розкольниками", тому не визнають проведений тими обряд хрещення і залучення людини до церкви.

У Києві невідомий чоловік, який вийшов з Києво-Печерської лаври під час акції #принесиляльку, заважав журналісту знімати акцію, а священик відкинув одну з ляльок від входу.

У Запоріжжі біля храму Петра і Февронії УПЦ МП двоє невідомих у масках побили людей - учасників акції #принесиляльку, які принесли іграшки до будівлі церкви.

8 січня у Києві активісти націоналістичної організації С14 провели акцію під стінами Києво-Печерської Лаври під гаслами "ФСБ, геть з Лаври".