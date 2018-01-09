Прикордонники посилюють охорону кордону з країнами ЄС

Державна прикордонна служба збільшить кількість військовослужбовців у напрямках лінії кордону з країнами Європейського Союзу та на інших ділянках, щоб попередити незаконне переміщення мігрантів та контрабандної продукції.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Такі дії проводяться, в першу чергу у зв'язку з можливою активізацією протиправної діяльності, пов’язаної з переміщенням сигарет та груп нелегальних мігрантів, та з метою упередженого реагування на можливі правопорушення на найбільш загрозливих напрямках", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до охорони кордонів додатково залучено понад 200 військовослужбовців Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького, Головного центру підготовки особового складу імені генерал-майора Ігоря Момота та інших резервів прикордонного відомства.

"Додаткові сили та інші мобільні групи прикордонників забезпечені усім необхідним для якісного та ефективного несення служби. Наразі резерви вже направлені на Буковину, Закарпаття та Волинь", - заявляють в відомстві.

"Так, до Чернівецького прикордонного загону прибуло понад півсотні військовослужбовців, з яких чимала кількість фахівців-кінологів із добре натренованими розшуковими собаками. Решта резервів Держприкордонслужби прибуде до кінця цього тижня в інші підрозділи регіональних управлінь", - додали у прес-службі.

Посилення протидії протиправній діяльності триватиме до кінця січня 2018 року на ділянках відповідальності Східного, Північного та Західного регіональних управлінь.