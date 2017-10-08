Елла Лібанова: Українці перестануь читати паперові книжки і жалітися на погане життя

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"Українська Правда"
Неділя, 8 жовтня 2017, 22:27

"Ми станемо більш освіченими, більш інтегрованими в світове суспільство. Україна виконуватиме багато роботи в сервісі, зокрема, в ІТ-послугах. Думаю, що українці стануть дещо старшими. Ми все ж таки зможемо хоч трошечки зменшити смертність в працездатному віці, тобто більше людей будуть доживати до старшого віку", – директор Інститут демографії і соціальних досліджень Елла Лібанова про те, якою буде Україна через 10 років.

"Ми зовсім перестанемо читати книжки, я переконана в цьому. В електронному вигляді будемо, але не в паперовому. Ми будемо частіше їздити, не просто за кордон, а навіть по території України. Ми жалітися перестанемо. Я на це сподіваюся. Наша схильність пожалітися – "ой, як ми погано живемо" – оце найбільша наша вада. Від неї треба якось позбавлятися..." – читайте незабаром інтерв'ю з Еллою Лібановою на "Українській правді".

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