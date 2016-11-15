Анастасия Деева: Эта травля имеет своего режиссера. И адекватный человек это поймет

Анастасия РингисAnastasiya Ringis
00
4
Вторник, 15 ноября 2016, 17:32

Назначение 24-летней Анастасии Деевой на должность замминистра МВД всколыхнуло украинское общество. 

Не только из-за ее молодости, откровенных фотографий, опубликованных в сети. 

На фоне увольнения Хатии Деканодзе, Михаила Саакашвили и ряда чиновников из его команды, назначение Насти выглядит как очередной симптом #зрады.

Тем не менее, Деева в МВД – человек неслучайный. 

Ее бывший шеф, экс-заместитель министра Эка Згуладзе, покинувшая должность в мае 2016 года, так характеризует девушку: "После шести месяцев работы в команде, я могла всецело на нее положиться и отправить ее саму на переговоры в посольство".

Эка Згуладзе рассказала УП, что после своего увольнения просила Настю Дееву не покидать министерство и остаться, так как она вела большинсвто проектов команды. 

"Она доводила до конкретного результата все, за что бралась", – комментирует Згуладзе. 

Для нее назначение Деевой – абсолютно логичный шаг министра Авакова. 

Хотя сама Згуладзе сомневается, что оно пойдет на пользу Анастасии.

"Какая бы не была политическая обстановка, фундамент реформы закладывают технические люди. А Настя – технический человек" ,– говорит Згуладзе. 

С Анастасией Деевой мы встречаемся поздно вечером, в одном из ресторанов Киева.

В больших круглых очках, почти без макияжа, она выглядит еще моложе своих 24-х. Держится уверенно, слушает внимательно, провокационных вопросов технично избегает.

 

Как Эка Згуладзе отнеслась к твоему назначению? Поздравила тебя?

– Эка полностью поддержала меня.

Она была очень этому рада, поскольку заниматься донорской координацией я начала примерно два года назад, как раз под руководством Эки.

На протяжении двух лет мы с ней как раз занимались тем, что выстраивали отношения с донорами.

Давай начнем с бэкграунда. Ты окончила престижный Кловский лицей. Где ты еще училась?

– Я окончила Кловский лицей в 2009-м.

Поступила в университет Тараса Шевченко на бюджет, бакалаврат окончила с отличием. Училась на философском факультете, занималась политологией. Я достаточно рано начала заниматься активной деятельностью, с 18 лет. Мне нужно было работать, зарабатывать, помогать семье, маме и сестре – в том числе и материально.

Я была интерном в Верховной Раде – в комитете по вопросам европейской интеграции, тогда его возглавлял Борис Тарасюк. После – я параллельно и училась, и работала.

Потом я поступила в магистратуру – тоже политология. Потом работала в Верховной Раде помощницей народного депутата Леонида Кожары.

– Что входило в твои обязанности?

– Я выполняла функцию переводчика, взаимодействовала с иностранными делегациями, помогала в подготовке документов.

– Потом у меня был опыт работы в Министерстве иностранных дел в секретариате министра.

Занималась примерно тем же: протокол, взаимодействие с иностранными делегациями, подготовка документов. У меня два свободных языка – английский и французский.

 
На встрече добровольцев-парамедиков из красного креста с министром внутренних дел Аваковым
FB Anastasia Deeva

Как ты поступила в Кловский лицей. Об этом учебном заведении ходят слухи, что поступить туда без протекции невозможно.

– Сама. Я попала туда сама.

Я занимала призовые места на олимпиадах, я всегда была зубрилкой.

Самое важное, что у меня есть – это skills, навыки и высокая обучаемость.

Всех смутил 10-летний опыт работы в резюме. Вот в 15 лет ты чем занималась?

– Подрабатывала модератором на телешоу – это когда ты подаешь микрофон участникам программы.

– А как ты устроилась на работу в Верховную Раду?

– Я приняла участие во Всеукраинском конкурсе для студентов на интернатуру в аппарате Верховной Рады. Я тогда училась на втором курсе.

Мою анкету отобрали. Прошла отбор и собеседование.

А уже позже меня пригласили работать к народному депутату (Леониду Кожаре – УП). Там я тоже занималась международным сотрудничеством.

Потом, вместе со своим начальником перешла на работу в МИД.

МИД дал мне понимание того, что такое дипломатия с точки зрения процесса – как работают над международными документами, как разрабатываются программы, стратегии, что такое дипломатический этикет.

В 2013-м году, когда начался Майдан, я ушла в бизнес и развивалась как бизнес-менеджер в шведской компании, которая планировала выходить на украинский рынок.

– Твоего резюме, в котором были указаны госорганы, было достаточно, чтобы прийти на позицию бизнес-девелопера?

– Честно говоря, все началось с того, что компании нужен был переводчик – человек, который помог бы проводить переговоры. У меня есть язык, у меня есть навыки, которые я получила в МИДе.

Постепенно мне стали доверять сотрудничество с международными партнерами кампании, представителями бизнеса. То есть, процедуру проектной деятельности я начала потихоньку осваивать. Также были элементы определенной коммуникации, маркетинга.

Это была маленькая компания, но хороший опыт. Были постоянные командировки в Стокгольм. Но я вернулась. В Украине оставались моя мама, моя сестра, мои близкие и друзья. Я решила быть рядом. И работать.

 
С Александром Линчевским в правительственной ложе парламента
Олег Федонюк

А что это за энергоэффективные технологии, с которыми шведская компания выходила на украинский рынок?

– Это "зеленая технология", которая позволяла сделать трубопроводы энергоэффективными. То есть, прочистить их органически до такой степени, чтобы потом в них не возвращалась накипь, если говорить очень просто.

Эта технология хорошо работает в Швеции, Финляндии, но как она реализована в Украине, сейчас, к сожалению, я не знаю. Я проработала там восемь месяцев. А в январе 2015-го мне позвонила Эка Згуладзе.

Как она тебя нашла?

– Наверное, по рекомендации, но я так и не узнала – чьей, я же не могла задать такой вопрос своему начальнику. Мне просто поступил звонок.

8 января 2015-го года я пришла к ней на собеседование, 13-го января вышла на работу.

Я работала в проектном офисе поддержки реформы МВД с тех пор, когда я стала помощницей Эки Згуладзе, как раз по направлению координации международных доноров и организаций. В этой команде я прошла хорошую школу.

Когда Эка позвала тебя в свою команду, какие она ставила перед тобой задачи?

– Как раз задачи координации с международными организациями, донорами, посольствами и международными партнерами.

Нашей ключевой задачей является подготовка проектных заявок и контроль за реализацией проектов, которые помогают двигаться реформе.

То есть, ты фактически ищешь доноров для реализации проектов, из которых состоит реформа МВД?

– Я выступаю как мост между донорской группой и МВД.

В мою компетенцию входит разработка и поддержка проекта от начала и до конца, до отчетности. То есть, от начала переговоров до финального финансового отчета.

Это означает, что я должна гарантировать прозрачность, эффективность и отчет реализации проекта.

 

Можно сказать, что, по сути, архитектором реформы МВД была команда Эки Згудадзе?

– Архитектором реформы была команда, которую создал министр Аваков, и в которую он пригласил Эку Згуладзе в качестве ключевого партнера.

Насколько большой был офис у Эки?

– Офис был небольшой. Но очень эффективный. Мы работали много, очень много и радовались этому объему работы и тому, что делаем..

Какими проектами ты занималась?

– Сначала это была, конечно же, патрульная полиция.

Если привести конкретный пример, то я занималась всем – от привлечения и получения униформы для патрульной полиции, заканчивая организацией тренингов для подразделения.

– Я занималась всеми донорскими проектами. От  – патрульной полиции, до тренингов спецподразделений КОРД, Сервисных Центров, ГСЧС, новаций в Миграционной службе…

Сейчас такой интересный процесс. Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе ушла и создается впечатление, что как раз из-за того, что реформа не движется, с другой стороны – твое назначение. И то и другое – вызов обществу и выглядит полнейшей #зрадой.

Четко и однозначно: мое назначение и отставка Хатии Деканоидзе никак не связаны.

Технический, по сути, замминистра, который занимается узким направлением взаимодействия с иностранными партнерами – как раз и говорит, что реформа набирает обороты, и статуса помощника министра уже не хватает для эффективной работы по всем направлениям!

Вызов? Может быть!  Но никак не зрада. Особенно в нашей команде.

 

Кем и как контролируется донорская помощь?

– Донорская помощь – это сейчас большая особенность министерства внутренних дел.

Министерство переходит, и уже практически перешло, на проектный подход. Что значит проектный подход?

Это значит, что мы не расписываем бюджет по графам, а ищем донора под каждый компонент, чтобы обеспечить финансирование цельного проекта.

И ты должен обеспечить, чтобы предоставляемая помощь действительно пошла в работу и привела к результату.

Например, когда нам впервые передали форму патрульных полицейских, в Украину не зашла ни одна копейка "живых денег", ни одна копейка не была взята из украинского государственного бюджета.

И мы гарантировали, что все 15 тысяч патрульных полицейских будут одеты в новую форму. И сумели подтвердить в донорском отчете, что каждый комплект формы имеет своего получателя.

ТО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ – ЭТО ЖЕСТОКАЯ ТРАВЛЯ, КОТОРУЮ НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК

То есть ты, считаешь, что случайно стала ньюзмейкером последней недели?

– Нет, конечно! Я стала самым молодым заместителем министра в истории Украины – конечно, я знала, что будет повышенное внимание, критика и пристрастные комментарии.

Но я не ожидала такой грязной травли.

Эта травля, которая имеет своего режиссера, и каждый адекватный человек это поймет. Увы, это реалии нашей политики.

Как думаешь, кто режиссер?

–Я не знаю, кто режиссер. Я не задавала себе этот вопрос.

 

Что из опубликованной о тебе информации фейк? Это не твои фотографии?

–Я не буду скрывать, часть – это старые личные фотографии, которые были в каких-то архивах, не моих.

Часть – возмутительный фейк, не хочу комментировать.

Это то, что причиняет боль моим родным. Я не знаю, когда эта боль сможет пройти, и когда им станет легче. Но мы с мужем, который поддерживает меня, будем отстаивать нашу честь в суде.

Самое важное во всей этой истории заключается в следующем: я никогда в жизни не получала тысячи писем, звонков, сообщений с поддержкой со всего мира.

Знаешь, это показывает, что есть люди, которые готовы к изменениям, к новому... Мне не нравится слово "поколение", но которые готовы к этой технократической функции, которые готовы к тому, чтобы профессионалы занимались своим делом.

Да, наше общество любит какие-то простые решения. И очень сложно поверить, что девушка в 24 года может стать замминистра. Сейчас "социальные лифты" работают с очень непонятной логикой. Тебе так не кажется?

– Если для организации качественной донорской помощи нужен целевой замминистра, а специалисту, который владеет этим алгоритмом всего 24 – значит, это будет молодой целевой замминистра. Для меня это очень ответственно, но я должна справиться.

Эка была публичным спикером своей проектной команды. Ты была долгое время в тени. Поэтому когда ты говоришь "много проектов", то для меня это ничего не означает, кроме слов. Можешь сказать конкретнее?

– Очень важный момент, когда партнеры знают человека, с которым они работают. Для меня это сейчас целевое направление, министр мне делегировал именно это. А публичной я непременно стану чуть позже, когда каждый сможет убедиться в моей эффективности.

Поэтому, по сути, мое назначение – это не просто какие-то особые таланты или я понравилась кому-то свыше. Это функция, это лицо, это доверие доноров.

 
"Не буду скрывать, часть – это старые личные фотографии, которые были в каких-то архивах, не моих. Какая-то часть – фейк"

Все эти проекты похожи, прости, на пиар-активности. Потому что они мало меняют саму систему. Человеку с онкологией, наверное, можно проводить и полезные процедуры, но у нас настолько искажена система, что хочется больше понимать системные изменения, которых, к сожалению, нет.

– Что такое системные изменения? Разве создание Национальной полиции вместо старой совковой милиции – это не изменение системы? Да, не так быстро, да, в условиях огромного кадрового голода, в условиях войны – но это самое огромное системное изменение, которое сегодня в Украине происходит!

Проблема в том, что между "быть" и "казаться" мы очень часто выбираем казаться, а не быть. Потому что если бы в МВД реально проводились серьезные реформы, выковыривались из системы коррупционеры, то общество не могло бы этого не заметить.

– Разве доверие к полиции, которые выросло до 46 процентов – это не "быть"?  Разве новая патрульная полиция, вышедшая к людям – это не "быть"? И таких примеров – масса!

Как ты  все-таки относишься к коррупции, которая есть в системе?

– Я за то, чтобы система была без коррупции.

В патрульной полиции мы действительно достигли максимального результата, создали новый орган с новыми ценностями.

Но полиция – это не только 15 тысяч патрульных. Это более 130 тысяч сотрудников, которые должны пройти свой процесс. Это и переаттестация, переобучение.

Моя роль – найти деньги, чтобы одеть, обучить, найти доноров, которые разработают правильную программу, найти оборудование. Каждый такой шаг помогает двигать реформу вперед и очищать систему.

Твоя логика такая: создавая новый орган с новыми правилами игры, постепенно реформировать криминальный блок. Интересно твое мнение о динамике реформы МВД?

– На любой процесс нужно время. И министр, и многие часто повторяют одно ключевое правило, оно очень важное – новых людей с других планет не возьмешь.

В патрульную полицию была возможность взять новых людей.

В подразделения специфические, где действительно нужен опыт работы и знание оперативной деятельности – этих людей нельзя взять просто с улицы.

Эти люди должны либо вырасти, либо они должны пройти через сито, чтобы быть готовыми к новым правилам.

Я абсолютно искренне сейчас говорю, что я верю в каждый проект, которым занимаюсь. Я очень верю в полицию, и поэтому я делаю все возможное, чтобы привлекать, помогать и допускать. 

 

Но ты привлекаешь донорские деньги на все эти блоки, в том числе, на криминальный...

– Да.

То есть, фактически ты занимаешься криминальным блоком. Ты понимаешь, на что ты привлекаешь деньги?

– Да, я привлекаю деньги для обучения и оснащения офицеров Национальной полиции.

Криминальный блок МВД сейчас возглавляет Вадим Троян? Как ты к нему относишься?

– Он – мой коллега. Я знаю, что он – профессионал, что он воевал с оккупантами с первых дней АТО.

Как ты себе объясняешь свою мотивацию?

– Мое время и моя отдача, мои навыки – это моя возможность сделать что-то для моей страны. Этот шанс для меня бесценен.

Я не боюсь показаться сейчас банальной. Но, правда, очень хочу, чтобы эти проекты шли вперед. Потому что когда проекты идут вперед, реформа не откатывается назад. Сейчас самое страшное – это откатиться назад.

Общество спрашивает где реформы? Ты отвечаешь: "мы делаем". Ты не боишься, что твоей команды и тебя может просто не хватить количественно, чтобы довести этот процесс до заметных результатов не только, например, в силовом блоке?

Сейчас мы выстраиваем стратегию из маленьких шагов...

И только от того, как каждый выполняет свою функцию, мы продвигаемся вперед. Я не могу гарантировать качество и скорость изменений, я могу гарантировать только то направление, за которое я взялась.

- Ты сказала, что привлекла много донорской помощи. Можешь назвать суммы?

– Могу. Но это не совсем тактично по отношению к донорам – называть суммы без их разрешения.

– Как делится участие между донорами? За что платят американцы, за что – европейцы?

– По-разному. Этот пирог может делиться в зависимости от проекта.

Возьмем, допустим, сервисные центры. Есть часть государственных средств. Есть часть, которую нам закрывают доноры – обычно это техника, оборудование и обучение. Нам неважно, что это за деньги. Нам важен список потребностей и на этот список донор говорит: "Мы можем".

Начинается проектная заявка, спецификация, технические переговоры, вторые переговоры для того, чтобы решить логистические вопросы, как, когда, строится таймлайн, строится очень четкий пошаговый план действий.

Один донор, второй донор, третий донор – в итоге готовый проект.

Во сколько нам обошлась патрульная полиция?

– Давай я назову по донорам. Ключевыми донорами были Америка и Япония, Канада, Евросоюз. Также на разных этапах подключалось посольство Австралии. Одни помогали оборудованием, другие – тренингами. А ключевые суммы все же – выделяет государственный бюджет Украины.

Как твои родные отнеслись к тому, что тебе предложили должность замминистра?

– Я согласилась потому, что мой статус позволит еще более эффективно реализовывать процесс. Потому что это – определенная оптимизация министерства. 

 

Всех и всегда волнует коррупция. Не являешься ли ты красивой ширмой для нее?

– Если бы я хотя бы подумала, заподозрила или видела нечто подобное у нас в министерстве, – я бы никогда не согласилась.

 У меня нет никаких интересов коррупционного характера.

Мой единственный интерес – это эффективность реализации реформы.

Сейчас я буду полностью отвечать за всю координацию международной помощи в Украине и реализацию проектов и программ реформ, которые у нас есть.

Мои слова подтверждаются действиями, если ты поговоришь с американским посольством, ты узнаешь, как качественно изменилась грантовая работа с министерством, мы не нарушаем обязательств, сроков и даем четкий результат. Доноры – это наш внешний контролер. И, поверь, очень дотошный!

– Где ты себя видишь через пять лет?

– Сейчас мне больно. Думала даже над созданием международного фонда против буллинга.

Но если серьезно…. Я больше себя чувствую в организационной системе, будь то государство или бизнес. И в счастливой и богатой стране.

Анастасия Рингис, УП

Темы: МВД Аваков Згуладзе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Климпуш-Цинцадзе не согласовывала кандидатуру Деевой для МВД 14 ноября 2016, 19:22
Новая заместитель Авакова будет судиться за "фейки" и "травлю" со СМИ 14 ноября 2016, 17:47
Аваков удовлетворил отставку Деканоидзе немедленно 14 ноября 2016, 15:37
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.72.86.---Гармидер15.11.2016 19:02
Смачный плевок в лицо обществу. Вы нас собирались судить за Майдан? Ще не вмерла України ні слава ні воля? Вот вам!!!
ОтветитьС цитатой
IP: 92.101.217.---Vadim Slutsky15.11.2016 18:55
А то, что Авакян - министр МВД - не удивляет? Какой стаж работы в МВД был у Авакяна до назначения НА ВЫСШУЮ должность - министра? Сколько он до того прослужил в МВД? А что он решил сделать своим замом эту девчонку - ну, подумаешь. Она удобная, послушная. "Зубрилка" - как сама себя характеризует. Авторитарные начальники любят таких. Но разве в ней дело?
ОтветитьС цитатой
IP: 212.86.229.---Stepan Kant15.11.2016 18:25
а от що цікаво - скільки раз Анастасія перед призначенням брала у пана Авакова.........інтерв'ю??????
ОтветитьС цитатой
IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко15.11.2016 17:51
Смішно читати. Сама собі дай відповідь на просте питання: чому тебе призначили кулуарно? Без обговорення та конкурсу.
ВІдповідь проста як вічна професія.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Госсекретарем у Омеляна хотят стать 14 человек, его заместитель также
Суд выпустил "беркутовца", обвиняемого в убийствах на Майдане
Тимошенко рассказала, как Шухевич с "импичментом" оказался возле трибуны
Рада приняла закон о возвращении средств обманутым вкладчикам
Все новости
Публикации
Анастасия Деева: Эта травля имеет своего режиссера. И адекватный человек это поймет
"В январе 2015 мне позвонила Эка Згуладзе. 8 января 2015 года я пришла к ней на собеседование, 13 – вышла на работу"... УП поговорила с недавно назначенной на должность замминистра МВД Анастасией Деевой о ее реальном опыте работы, скандальных фото и том, как она попала в МВД.
15 ноября 2016, 17:32 — Анастасия Рингис
С мебелью на выход: как отрасль делает первые шаги на рынке ЕС
Украинская мебель может быть востребована в ЕС, однако пока успешным был лишь выход компаний, предлагающих дизайнерскую продукцию. Основная проблема – сложности с доставкой товара за рубеж.
15 ноября 2016, 17:15 — Юрий Панченко
Юлия Марушевская: Гройсман подыгрывал Насирову
Что происходило на таможне в последнее время, почему за торможения реформы таможни, в первую очередь, ответственны президент и премьер, а не Насиров. Об этом ЭП поговорила с Юлией Марушевской, которая уходит с поста главы Одесской таможни. (укр.)
15 ноября 2016, 11:56 — Галина Калачова
Порошенко против Шатуна: Как политики манипулируют жертвами "банкопада"
Политики пытаются использовать вкладчиков банков в своих интересах. И запланированые на вторник протесты будут выгодны не столько реальным пострадавшим вкладчикам, сколько разным политикам, в том числе и провластным.
15 ноября 2016, 10:25 — Александр Мойсеенко, ЭП
Все публикации