Уехать нельзя остаться. ФБ обсуждает эмиграцию

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Украинская правда
Понедельник, 23 января 2017, 12:17

"Вчера я выложил фотографию с американским паспортом и меня поздравило больше 50 человек. Страшно подумать, но гражданство другой страны - мечта и недостижимый праздник для многих", написал на своей странице в ФБ владелец ресурса "AIN.UA" Артур Оруджалиев.

Этот пост, который набрал 20 тысяч лайков, поднял волну активного обсуждения темы эмиграции.

"Вчора я виклав фотографію з американським паспортом і мене привітало більше 50 осіб. Страшно подумати, але громадянство іншої країни – мрія і недосяжний свято для багатьох", написав на своїй сторінці в FB власник ресурсу "AIN.UA" Артур Оруджалієв.

Цей пост, що набрав 20 тисяч лайків, підняв хвилю активного обговорення теми еміграції.


Темы: общество миграция
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