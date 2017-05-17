"Бесследный полк". Военные потери России на Донбассе. Часть 2

"Бессмертный полк" – продукт пропаганды Кремля времен Владимира Путина. Акция, из года в год собирающая миллионы участников по всей России.

Реальный же результат действий Путина – "Бесследный полк". Это сотни и тысячи россиян, которые погибли в Украине за три года войны. С портретами этих погибших не принято выходить на парады.

В отличие от украинской стороны, Кремль не афиширует свои потери в войне на Донбассе. Более того, российские журналисты, активисты, правозащитники и даже родственники погибших подвергаются опасности, когда открыто говорят о смертях солдат РФ в Украине.

По сути, те, кто выполняют приказы Путина в Украине, после своей смерти становятся угрозой и врагом для путинской России. Эти смерти сложно утаить, и они подрывают миф про "их там нет", являясь доказательством агрессии РФ.

При этом сами россияне возмущаются, что даже во времена Советского Союза не было такого, чтобы погибшие военные не удостаивались чести быть похороненными со всеми почестями. "Никогда не было такого позора, чтоб родителям афганцев затыкали рот", – возмущался в конце 2014-го российский националист Борис Миронов.

В феврале этого года россиян напугало сообщение Минобороны РФ. В 2017-м ведомство планировало закупить 50 тысяч флагов для накрытия гробов. Объявление было размещено на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Процедура закупки не состоялась. Заявка единственного поставщика была признана не соответствующей требованиям.

Несмотря на это, вопрос к Минобороны остался: кого в таком количестве собираются хоронить российские военные? Ответа не последовало.

Как и на еще один вопрос: сколько граждан России уже погибло за три года войны с Украиной?

Подсчеты погибших: от десятков и сотен до десятков тысяч

2.652 погибших украинских силовиков за три года войны. Это официальные подсчеты наших потерь. Они включают в себя как военнослужащих, так и сотрудников Нацгвардии, СБУ, МВД, пограничников.

Чтоб получить эту информацию, журналистам не нужно проделывать титаническую работу. Достаточно прийти на любой из ежедневных брифингов спикера МО Украины.

В России все иначе. Официальные данные о погибших в Украине россиянах отсутствуют. Эта информация – предмет изучения отдельных активистов, правозащитников и журналистов.

"Список Васильевой": 3298 в списке

Одним из наиболее известных проектов подсчета военных потерь РФ является "Груз-200 из Украины в Россию". С лета 2014-го волонтеры проекта под руководством Елены Васильевой пытаются составлять поименный список погибших.

– В августе-сентябре 2014 года у меня были хорошие контакты в донецких и луганских моргах, – рассказывает Васильева. – Мне присылали информацию даже с документами. Наши статисты занимались непосредственно счетом, по именам невозможно было установить.

По состоянию на 1 мая 2017 года в "Списке Васильевой" значатся 3298 человека. Это и военнослужащие, и так называемые "добровольцы"-наемники. Список потерь разделен на шесть разделов:

1 Граждане РФ – военные и наемники из России 1094 2 Без полных данных 398 3 Пропавшие без вести 821 4 Сепаратисты и наемники с неустановленным гражданством 945 5 Медики 28 6 Погибшие журналисты 12

Только в одном разделе – первом – содержится полная информация по каждому погибшему россиянину, воевавшему в Украине. В процессе поиска дополнительной информации данные о погибших с других разделов могут быть переведены в первый.

– Имена "вылезают" спустя время, – объясняет Васильева. – Например, есть позывной и дата смерти. Через несколько месяцев приходит сообщение: его имя и фамилия такие-то, или "он с такого российского города". Так понемногу дополняем, и выходит полная информация.

Информацию волонтеры проекта ищут в открытых источниках. Это и материалы СМИ, и сообщения в социальных сетях.

Но далеко не все смерти и похороны находят хотя бы какое-то упоминание в открытых источниках.

– Военные сами подтверждают, что обычно известны имена только каждого десятого погибшего, – говорит Васильева. – Мы вели подсчет до середины 2015 года, а потом перестали. Безумно сложно стало определить: русский или сепар. Без документов, переодеты. Часто бывает, что пишут "погиб из Горловки/Макеевки". Начинаешь копать – а он из Мурманской области, Хабаровского края.

Осенью 2014-го среди участников проекта произошел раскол. Часть волонтеров ушли в другую группу – "Груз-200". Координатор этой группы Оксана Горелова объясняла, что с Васильевой перестали работать из-за включения в список погибших непроверенных кандидатов.

Альтернативный "Груз-200": 500 в списке, 5 тысяч – оценка

С конца ноября 2014-го группа Гореловой вела параллельный подсчет. Она считает, что для оценки общих потерь россиян в Украине количество подтвержденных смертей нужно умножать на 10.

– За два года наш список составил 500 фамилий. То есть, реально могло быть 5 тысяч погибших, – оценивает Горелова.

Россиянка объясняет, откуда берется коэффициент "10" для расчета реального количества погибших. Волонтеры получали информацию о целых группах и подразделениях погибших российских военных или наемников. Далеко не всегда им удавалось идентифицировать всех.

– Много раз было, что из подразделения идентифицировался только один погибший, а про остальных – ничего. Это не значит, что подразделение не погибло. Просто в соцсети попала информация только об одном человеке.

Также у нас были проблемы с поисками информации о погибших из не русскоязычных регионов России. Я знаю, что очень много погибших из Чечни, Дагестана, Татарстана и Башкирии. Но то, что доходит до нас, – это крохи. Не все родственники погибших пишут в социальных сетях на русском языке: "Помним, любим, скорбим". Из-за этого мы теряем существенный процент "двухсотых", – говорит Горелова.

Российский правозащитник: военнослужащих погибло до тысячи

Есть вопросы к "Списку Васильевой" и у российского директора российской правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко. Он считает, что список "не очень тщательно и бережно составлен".

По роду своей деятельности правозащитник интересовался погибшими в Украине российскими военнослужащими; за так называемыми "добровольцами"-наемниками не следил.

По словам Кривенко, в 2014-2015 его группа также провела мониторинг СМИ и соцсетей. Впоследствии найденную информацию о погибших военнослужащих правозащитники тщательно проверяли.

– За полтора года в открытых сетях мы обнаружили информацию о 160-170 погибших российских военных, – рассказывает Кривенко. – Половина их них погибла в мирных частях по всей России. О них пресса писала, что "возбужденно уголовное дело", как обычно у нас пишут газеты. А в половине случаев – около 80, – что военный погиб, были похороны, а обстоятельства гибели не известны, пресса об этом не пишет, или вскользь пишет, что погиб в Украине, нет информации о возбуждении уголовного дела или проверок. В таких случаях по косвенным данным мы предполагаем, что ребята погибли в Украине именно как подразделение войск.

По подобным случаям российские правозащитники направляли запросы в прокуратуру. Ответы были обтекаемые: эти случаи гибели известны, прокуратура выясняет обстоятельства.

Кривенко признает, что мониторинг не мог выявить всех погибших в Украине военных. Но и массовых обращений от родных к правозащитникам, как это было во время боевых действий в Чечне и Афганистане, – нет.

– К нам мало обращалось родственников погибших. Маленький масштаб, все-таки не Чечня. По моим оценкам, именно военнослужащих несколько сотен погибло, может быть, до тысячи, – говорит Кривенко.

Украина не Чечня? В двух чеченских войнах федеральные силы понесли потери от 8 до 24 тысяч человек PHOTOCHRONOGRAPH.RU

По официальным данным российских властей, потери федеральных сил в Первой чеченской войне составили более 5 тысяч человек, во Второй – около 3 тысяч. Российский Союз комитетов солдатских матерей озвучивал другие цифры – 14 тысяч и более 10 тысяч соответственно.

Для сравнения: в Афганистане официально погибло 15 тысяч граждан СССР, неофициально – 26 тысяч.

Комитет солдатских матерей: информации о количестве погибших нет

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова отмечала, что во время войны в Чечне родственники российских солдат массово обращались к правозащитникам.

В ситуации с агрессией против Украины такого нет.

Причину этого можно найти в действиях власти. Используется метод кнута и пряника. За погибшего российского военнослужащего семья официально может получить до 5 миллионов рублей или по курсу приблизительно 88 тысяч долларов США. Помимо этого, ФСБ проводит беседы с родственниками, чтоб те не распространяли информацию о гибели военного именно в Украине.

При подготовке материала "Украинская правда" отправила запрос в правозащитную организацию "Солдатские матери Санкт-Петербурга". "К сожалению, относительно количества погибших – этих данных нет", – ответили на вопрос УП.

В отдельном интервью руководитель Союза комитетов солдатских матерей потери россиян в Украине оценила минимум в полторы тысячи человек.

Российский депутат: число погибших "псковских десантников" является трехзначным

В отдельных случаях родственники погибших в Украине россиян обращались к депутатам.

В Пскове выяснять обстоятельства гибели десантников летом 2014-го взялся депутат областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг. Он направил запрос о судьбе 12-ти военнослужащих 76-й псковской дивизии ВДВ в главную военную прокуратуру РФ. В ответе говорилось: все указанные военнослужащие погибли за пределами мест постоянной дислокации – то есть, не в Псковской области.

Ответ Главной военной прокуратуры на запрос депутата Шлосберга "ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ"

15 октября 2014 года в своей статье "Бессмысленный и беспощадный" в газете "Псковская губерния" Шлосберг писал о военном противостоянии России и Украины: "Погибло очень много людей – тысячи человек из разных стран. В том числе погибли российские военнослужащие, общие потери по стране оцениваются от нескольких сотен человек до нескольких тысяч человек. Страшная цифра для "учений".



– Летом 2014-го было понятно, что интенсивность гибели людей могла быть сопоставима с Чеченской войной, – говорит Шлосберг. – Масштаб конфликта на Донбассе в части жертв исчисляется тысячами.

На уточняющий вопрос об известном или предполагаемом количестве погибших в Украине псковских десантниках, депутат ответил УП, что точных цифр нет.

– Мы предполагаем, что число погибших является трехзначным, – ответил Шлосберг. – В Украине действовали сводные роты, то есть временные подразделения, сформированные из разных формирований. Поэтому называть их только псковскими нельзя.

Шлосберг также известен как журналист и издатель местной газеты. Войне в Украине издание посвятило почти 60 статей. Авторство части из них принадлежит журналисту Алексею Семенову. Электронным письмом он ответил на вопросы УП о погибших псковских десантниках.

– Очень сложно установить даже примерное количество погибших, – написал Семенов. – Я верю только своим глазам, то есть, отвечаю лишь за то, что видел на похоронах. Кроме того, видел некоторые могилы или был дома у погибших. Не удивлюсь, что речь идёт о ста с лишним погибших. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, исходя из признаний, которые делали "не под запись" некоторые военнослужащие.

"Украинская правда" обращалась за комментариями и к депутату от "Единой России" Францу Клинцевичу. Он является заместителем председателя комитета обороны Госдумы, а также лидером Российского союза ветеранов Афганистана.

Еще в 2014-ом Клинцевич поднимал вопрос о статусе погибших в Украине россиян. Тогда свои действия единоросс объяснял тем, что "среди тех, кто там погиб и участвует, большое количество моих афганцев, в том числе и ветераны боевых действий".

Обращение "Украинской правды" Клинцевич оставил без ответа.

Потери россиян и украинцев сопоставимы

Единственным общероссийским телеканалом, который открыто говорил о гибели россиян в Украине, был "Дождь".

Летом-осенью 2014-го журналисты "Дождя" пытались создать свою базу погибших. Так, они просили присылать информацию о погибших, пропавших без вести и попавших в плен солдатах. Всего удалось собрать данные о 17 погибших.

Автор пообщался с журналистами, которые в 2014-м занимались этой темой на "Дожде". Теперь они работают в Праге на телеканале "Настоящее время". Вспоминают, что писем о погибших российских военных получали не очень много, проводили свои журналистские расследования.

– Прямых данных по потерям мы не знаем, но знаем косвенные, – говорит журналист Тимур Олевский. – Есть потери армии: контрактников и регулярной. Это одни потери. Есть потери наемников. Есть потери среди жителей региона. Потери у сторон были примерно сопоставимы. На порядок точно не ошибиться. Если мы знаем, сколько погибло украинских военных, то приблизительно знаем, сколько погибло с той стороны.

Схожего мнения придерживается и россиянин Кирилл Михайлов из исследовательской группы Conflict Intelligence Team. Эта группа изучает военные конфликты по открытым источникам.

– Половина погибших со стороны "ДНР/ЛНР" – это россияне, – говорит Михайлов. – Вот сколько потерь у украинской армии? Тысячи две, больше. Скорее всего, с той стороны погибло не меньше. Поэтому можно сказать, что не меньше тысячи россиян погибло в Украине.

Счет кадровых российских военных ведется на сотни. Это нижняя оценка. Скорее всего, больше, но верхнюю границу оценки мы никогда не узнаем. Это, считая "добровольцев", кадровых военных, наемников.

Михайлов также призывает в вопросе подсчета погибших в Украине россиян опираться на проверенные данные. Среди таких он называет информацию от Bellingcat, InformNapalm, ряда блоггеров, среди которых выделяет "askai707".

Среди материалов Bellingcat не оказалось статей о подсчете погибших в Украине.

Блоггер "askai707" 8 мая в своем твиттере выложил список из 80 российских военных, которые, по его данным, погибли в Украине.

При этом уточнил: "Список не полный. Некоторые даты, принадлежность к подразделению требуют уточнения… Далеко не все погибшие "всплыли" в открытых источниках информации. Возможно, кто-то из упоминавшихся пропущен".

Список блоггера "askai707" TWITTER

Андрей Павлушко из международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm общие установленные потери военных противников Украины оценил цифрой более 3 тысячи человек. При этом уточнил, что это только те, о которых InformNapalm нашел информацию в Интернете. По его словам, базу на основе данных разведывательного сообщества ведет пользователь Twitter с ником "Necro Mancer".

По состоянию на 15 мая 2017-го года в этой базе значится 3541 погибший. Из них 691 указаны как граждане России, еще для 245 гражданство не установлено.

– Список очень не полный, – говорит Павлушко. – Всплывают только те, по кому в сети хоть что-то есть. Куча 200-х максимум с никнеймом/позывным, и это потом всплывает после двух лет, когда читать какие-то хакерские сливы с "ДНР-ЛНР".

Еще одну оценку количества погибших можно найти в 17-м докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В докладе говорится, что с середины 2014-го года по 15 февраля 2017 Мониторинговая миссия ООН насчитала 9900 погибших на Донбассе. При этом более 2.000 погибших – это гражданские, а 298 – пассажиры и члены экипажа рейса "МН-17".

Если из общего числа вычесть еще и официальное количество погибших украинских силовиков – 2.652 человека, – то получим, что военные потери противника украинской армии достигают 5 тысяч.

В процессе работы над темой автор также склоняется к выводу, что потери украинцев и россиян в этой войне сопоставимы. Вывод основывается как на оценках и подсчетах разных источников информации, так и на характере боевых действий.

Следовательно, в случае с военнослужащими и "добровольцами"-наемниками из России можно говорить о более 2 тысячах погибших, что соответствует численности одного полка.

Полка, следы которого российская власть пытается скрыть всеми способами.

Говорить о "Бесследном полке" в России опасно для жизни

В мае 2014 года состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Тогда впервые на территории Украины погибло большое количество россиян – больше 30-ти. Съемочные группы федеральных телеканалов работали в донецком морге, но в эфир сюжеты не пошли.

Интерес же к историям погибших военных со стороны неподконтрольных российской власти СМИ заканчивался большими проблемами для журналистов. Целому ряду независимых расследователей после посещения ими похорон и могил российских солдат пришлось столкнуться с преследованиями и угрозами.

– На тех активистов, кто в России интересуется темой "россиян в Украине", идет прессинг, давление со стороны органов, – говорит Руслан Левиев из исследовательской группы Conflict Intelligence Team. – Могут завести уголовное дело, как со Светланой Давыдовой.

Светлана Давыдова – простая жительница города Вязьма. В апреле 2014-го она случайно в местной маршрутке услышала разговор мужчины по телефону, который рассказывал, что сослуживцев "отправляют в командировку". Женщина предположила, что речь шла о воинской части, расположенной рядом с ее домом, а отправляют военных в Украину.

Своими соображениями Давыдова решила поделиться с украинским посольством в Москве. Через несколько месяцев после телефонного разговора к ней домой пришли сотрудники ФСБ. Женщину обвинили в государственной измене, наказание – от 12 лет лишения свободы. После вмешательства правозащитников дело против Давыдовой прекратили "в связи с отсутствием преступления".

Криминальному преследованию подверглась и глава Комитета солдатских матерей "Матери Прикумья" Людмила Богатенкова. Ее прокуратура Ставрополя обвинила в мошенничестве. В августе 2014-го правозащитница получила список из 9 погибших солдат с описанием обстоятельств их гибели предположительно в Украине. Эти данные Богатенкова передала в военную прокуратуру.

В октябре 2014-го к правозащитнице пришли с обыском, а впоследствии поместили в СИЗО. По одному эпизоду суд оправдал Богатенкову, по второму – переквалифицировал обвинение и применил акт об амнистии.

После начала расследования гибели псковских десантников подвергся преследованию и депутат Лев Шлосберг. В ночь на 30 августа 2014-го на него напали и избили на улице Пскова. Еще через год по представлению прокурора области парламент Псковской области проголосовал за лишение Шлосберга депутатского мандата.

Из-за угроз расправы не смогла вернуться в Россию Елена Васильева. А Комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга в августе 2014-го был объявлен иностранным агентом, действующим на территории России.

"Профилактическим беседам" и запугиванию подвергаются и родственники погибших в Украине солдат.

Об угрозах уголовного преследования родственникам сообщали и источники Бориса Немцова. Об этом говорится в докладе "Путин. Война", составленном группой экспертов с использованием наработок Немцова:

"Громкое уголовное дело против многодетной матери Светланы Давыдовой по обвинению в госизмене в пользу Украины преследовало цель запугать тех родственников погибших солдат, которые думали о контактах с журналистами. По крайней мере, семьям погибших солдат нередко приводили это дело в пример и угрожали уголовным преследованием в случае разглашения сведений об обстоятельствах гибели их родственника", – 23-я страница доклада "Путин. Война".

В этом же докладе цитируются слова юриста, представляющего интересы семей двух погибших десантников: "Если Немцова расстреляли у стен Кремля, то с нашими подзащитными в Иваново могут сделать вообще что угодно. Никто и не заметит".

Подготовка именно этого доклада – одна из версий причин убийства Немцова. Он начал собирать материалы для публикации в начале 2015 года.

А 27 февраля Борис Немцов был убит на мосту возле Кремля.

Алексей Братущак, УП