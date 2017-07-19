Обращение правозащитников и медийщиков к годовщине гибели Павла Шеремета

20 липня – річниця резонансного вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув у 2016 році внаслідок вибуху автомобіля у центрі Києва. Тоді Президент України Петро Порошенко назвав розкриття цього злочину "справою честі" та підкреслив, що "мова йде не лише про честь поліції, прокуратури чи СБУ, мова йде про честь країни".

На базі Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України була створена спільна слідча оперативна група на чолі з головою Національної поліції України. Процесуальне керівництво за ходом розслідування було покладене на Генеральну прокуратуру України. Служба безпеки України виконувала доручення слідчих у рамках розслідування умисного вбивства.

Попри оприлюднені цього року на прес-конференції Міністерства внутрішніх справ України вагомі цифри щодо кількості допитаних осіб, відпрацьованих відеоматеріалів, проведених слідчих дій та призначених експертиз, за підсумками цілого року розслідування ми змушені констатувати його неефективність.

Ми розуміємо, що ефективне розслідування злочину не означає обов’язок уповноважених органів у будь-якому разі знайти винних осіб. Але ми говоримо про обов’язок забезпечити таку процедуру його проведення, яка здатна встановити винних осіб та стати основою для притягнення їх до відповідальності.

У ході підготовки фільму-розслідування "Вбивство Павла" журналістів з проекту "Слідство.Інфо" та їх колег із міжнародної мережі OCCRP були виявлені системні недоліки якості роботи органів слідства. Вони переконливо свідчать про те, що уповноваженими органами не були вжиті усі доступні їм заходи для збору доказів у цій справі.

Зокрема, слідство не ідентифікувало та не допитало важливих свідків, які були присутні на місці злочину. Ключові відео із камер спостереження, на яких останні рази з’являються підозрювані чоловік та жінка, не були виявлені чи не були взяті до уваги. І тільки після виходу фільму у травні цього року поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка, який імовірно стежив за журналістом Павлом Шереметом в ту ніч, коли в автомобіль закладали вибухівку.

Така ситуація не відповідає критеріям ефективного розслідування, а саме – швидкості, ретельності, незалежності, об’єктивності та підзвітності слідчих органів зацікавленим особам. Більше того, така ситуація підриває довіру суспільства до процесу розслідування та його результатів.

В Україні склалася справжня традиція безкарності у нападах та вбивствах журналістів, що пов’язані із виконанням ними професійної журналістської діяльності. Георгій Гонгадзе, Ігор Александров, Борис Дерев’янко – список загиблих у злочинах, винуватці яких так і не понесли справедливого покарання, можна продовжувати. Тому ми переконані, що без радикальної зміни самої організації процесу розслідування, попри усі запевнення вищого керівництва держави, суспільство не отримає позитивного результату у цій справі.

Зважаючи на викладене вище та підкреслюючи особливий суспільний інтерес до даного розслідування ми вимагаємо від Президента України, Міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України та Голови Служби безпеки України невідкладно здійснити наступні дії:

1. запросити до роботи на постійній основі у складі спільної слідчої оперативної групи, яка була створена на базі Головного слідчого управління МВС України, слідчих, прокурорів та детективів високого рівня кваліфікації із країн Європейського Союзу, Сполученого Королівства Великої Британії та Сполучених Штатів Америки;

2. забезпечити прозорість розслідування шляхом проведення регулярних публічних щоквартальних звітів про його перебіг, з метою здійснення здійснення суспільного контролю за її просуванням.

Ми просимо Європейський Союз, Сполучене Королівство Великої Британії та Сполучені Штати Америки надати посильну допомогу та сприяти залученню міжнародного елементу до ходу розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, яке стало справжнім тестом на здатність та спроможність владних структур України розслідувати напади на свободу медіа. Свободу, яка є необхідною умовою для демократичної трансформації нашої країни.

19 липня 2017 року

Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських Свобод

Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації

Крістоф Делуар, генеральний директор "Репортерів без кордонів"

Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини

Оксана Покальчук, директорка Amnesty International в Україні

Любов Акуленко, виконавчий директор Українського інституту європейської політики

Вадим Пивоваров, виконавчий директор Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів

Володимир Щербаченко, голова Ради Східноукраїнського центру громадських ініціатив

Олександр Лємєнов, засновник Центру локального самоврядування

Вадим Міський, директор Лабораторії демократичних трансформацій

Світлана Конончук, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень

Таміла Ташева, співзасновник ГО "КримСОС"

Анатолій Засоба, Голова правління Громадської організації "Кримська діаспора"

Оксана Нечипоренко, керівник Global Office

Інна Борзило, виконавча директорка ГО "Центр UA"

Дмитро Романович, керівник ГО "Центр сприяння реформам"

Марія Томак, координатор Медійної ініціативи

Дарина Каленюк, Центр протидії корупції

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук"

Ігор Козуб, голова ГО "Волонтерське об'єднання учасників Майдану та

бойових дій"

Олена Сінченко, виконавчий директор Центру української політики "Ексампей"

Юрій Дмитрієв, голова ГО "Народний контроль Кіровоградщини"

Микола Козирев, голова правління Громадського комітету захисту прав людини.

Людмила Козловська, президент Фундації Відкритий Діалог

Леся Шевченко, президент Фундації "Відкрите суспільство"

Ірина Мовчан, директор Українського освітнього центру реформ

Ірина Бекешкіна, директор, Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва"

Андрій Куликов, голова Комісії журналістської етики

Віктор Таран, голова Центру "Ейдос"

Артур Рудзицький, Президент Асоціації європейських журналістів-Україна

Володимир Тихий, ГО кінодокументалістів #BABYLON'13

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України