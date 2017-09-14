С Кобзарем и танками. Как на стыке трех государств встречают маневры России в Беларуси

250 танков, 200 артиллерийских орудий, 25 самолетов, 70 вертолетов, 10 боевых кораблей и, как минимум, 13 тысяч солдат – с таким арсеналом Россия начала учения "Запад-2017" в Беларуси.

Де-факто с сегодняшнего дня российские военные берут в плотное кольцо Литву, Латвию, Эстонию, а также укрепляют свое присутствие на границе с Польшей.

Один из главных вопросов, который волнует Пентагон и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, – уберет ли Кремль военную группировку по завершению маневров, 20 сентября. Или же главная цель Путина – создать очередной очаг напряженности в Европе.

Учения всерьез обеспокоили и Киев, где опасаются провокаций на северных рубежах.

УП отправилась в село Сеньковка Черниговской области, расположенное на стыке трех государств, чтобы понять, боятся ли украинцы вторжения с севера, и готовы ли здесь дать достойный отпор Кремлю.

Под проливным дождем и холодным ветром двое граждан Беларуси выбегают из сельского магазина и прячутся в иномарке.

Водитель, назвавшийся "Евгеньичем", в закрытом салоне авто примеряет на себя роль политрука. Хоть он и находится на территории Украины, но говорит, не стесняясь, на языке российской пропаганды.

"Мы, рожденные в СССР, за нормальный союз. Хотим, чтобы хотя б три братние республики жили вместе. Нам не нравится все это сегодняшнее "фуфло". Раньше, хоть и дрались деревня на деревню, но жили в дружбе. Три республики должны быть единым целым", – заводится, словно c броневичка, Евгеньич.

Он один из тех жителей села, кто регулярно пересекает границу, чтобы погостить у родственников, заехать в магазин или проведать могилы близких.

Здешний пункт пропуска – единственный, расположенный на стыке трех границ. Местные по старой памяти называют его "Три сестры".

В Сеньковке Евгеньич не чувствует себя чужаком и не боится украинских спецслужб. Хотя в этом приграничье с 2014-го года кое-что изменилось: многие стали относиться к приезжим с недоверием. Особенно – к россиянам.

"Ну, что с того, с тех учений? Россия оккупирует Беларусь? Да никогда в жизни! И Беларусь вместе с Россией на Украину не нападут. Батька же дает вам комбайны для уборки, все нормально", – уверен Евгеньич.

В Сеньковке, на стыке трех границ, живет меньше ста человек

Хоть гость из Беларуси и излучает спокойствие, на этом участке украинской границы вновь появились танки. В Городнянский район их начали перебрасывать за несколько дней до начала "Запада-2017". В ответ на события в Беларуси, ВСУ объявили командно-штабные маневры, к которым подключили и пограничников.

Под шум тяжелой техники, идущей по трассе в эти дни, жители населенных пунктов Городнянского района вспоминают, как три года назад в полях и лесах окапывались украинские танкисты.

Тогда местные активно помогали солдатам: приносили соленья, молоко, хлеб. Устанавливали дежурства, чтобы накормить служивых.

"Они тогда голые и босые приехали", – вспоминают селяне.

"Вельми погана жисть"

Ажиотаж, который "Запад-2017" вызвал в США и Европе, Сеньковку не поглотил.

Все дело в информационной гигиене.

В селе, где официально числятся 160 человек, а живет меньше ста, большая часть населения – пенсионеры. В отличие от городских, у них нет времени на просмотр новостей. Работа в огороде и походы в лес за грибами – единственное, что помогает тут выжить. Когда же появляется свободная минута, народ собирается в магазине, чтобы пообщаться, не вдаваясь при этом в подробности мировой политики.

80-летняя Валентина Гудзь пришла в магазин, чтобы присмотреться к ценам. Несмотря на всего четыре оконченных класса школы и почтенный возраст, пенсионерка гордится, что может долго читать стихи Тараса Шевченко и знает наизусть весь "Кобзарь".

"На панщині пшеницю жала, втомилася. Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала… Івана-сина годувать, – старается не сбиваться женщина. – Да я про учения в первый раз чую. Я все время на городе, телявизор не включаю – правды в нем нет. Какие у нас новости? Только про город да про грибы. Сегодня мне нужно хлеб взять да конхфеты для внука. А они говорят – Путин. Ох, и Путин!".

Сельский магазин – место, где обсуждают последние новости

Услышав о Путине, Валентина Михайловна быстро переключается на разговоры о жизни и смерти. Ее прогнозы о будущем, по большей части, пессимистичны. Она говорит, что не завидует своим детям, а заодно и всей украинской молодеже.

"Будя вам детки, як кались, – придет пан да плетками всех будет бить, – делится прогнозом старушка. – Будя, как Шевченко писал. Погана жисть будя. Вельми погана. То – не жисть. Скорей бы в земельку отдыхать, только не видать этого. У меня пенсия 1420 гривен. Дак поки не добавляют, хоть и обещают. Поки грошей нема у государства. Всяк говорят – что мешки понагребали да утекли в Россию. Ай-я-яй! Ограбили Украину, а теперь деток убивают!".

Без Баскова и Кадышевой

В 2014-м жители Сеньковки, пожалуй, как никто, пережили настоящий разрыв шаблона.

Состояние, в котором оказались люди три года назад, сельский голова Юрий Голован описывает двумя словами: истерика и растерянность.

"Мы же тут всегда мирно жили с соседями. Ежегодно проходили фестивали дружбы. Приезжали десятки тысяч человек, выступали с концертами Басков, Кадышева. Были президенты Лукашенко, Кучма, Путин. А потом, когда началась война, все затухло. Вы только представьте себе обстановку. Никто не мог даже подумать, что Россия нападет! Народ в растерянности был. Кто-то даже задавался вопросом: "Что нам делать? Сеять или не сеять зерно?". Все ждали, что Путин отсюда пойдет в наступление", – рассказывает Голован.

По его словам, за три года чувство смятения никуда не исчезло. Народ находится начеку. Вместе с ВСУ и пограничниками.

"Лично мое мнение: мы как-то прохладней стали относится к россиянам, –продолжает Юрий Голован. – Есть недоумение и большая обида на Россию. По разные стороны границы тут по-прежнему много родственников. Из Беларуси сюда все еще активно приезжают, особенно на поминальные дни. А вот из России стали меньше. Думаю, там тоже боятся. Ну, кто ж знает, что у Путина в голове? Сейчас вот учения устроил. Кто бы что ни говорил, а нам всем нужно быть осторожными, пока на Донбассе не настанет тишина – вот так, по-сеньковски, я могу передать всей Украине".

Сельский голова Ю. Голован: "Стали прохладней относиться к россиянам"

На вопрос, смогут ли жители приграничья хоть когда-нибудь преодолеть обиду на Россию, сельский голова качает головой: если такое и случится, то нескоро.

"Мне кажется, что такого единения, как раньше, уже не будет. Я вот, к примеру, даже не хочу и не могу смотреть российское телевидение, слушать их радио. И я – не один тут такой. Смотреть на Соловьева и всех остальных – тошно", – признается он.

Вариант, когда люди, в случае наступления РФ, будут ложиться под украинские танки и мешать ВСУ, сельский голова Сеньковки даже не рассматривает.

"Не могу это представить. Как так? У нас есть своя страна, свое правительство. Как такое вообще может быть, чтобы пришли чужие люди и начали нами управлять?! Рано или поздно в Украине все наладится. Главное, чтобы никто к нам не лез", – резюмирует Голован.

Чужакам здесь не место

Одна из старожил Сеньковки – 87-летняя Лидия Белоусова. Женщина застала времена, когда село находилось под немецкой оккупацией. Сегодня, на старте учений "Запад-2017", пенсионерке есть что сказать и вспомнить.

"Помню, как на рассвете мациклеты ихние трещали, как они городами к нам перли, – рассказывает она. – Но немцы и то так не делали, как сейчас. Немцы – то ведь чужая нация. А мы-то все тут, рядом. Мы туда, в Россию, шли замуж. К нам тоже шли оттуда. А теперь что выходит? Путин отовсюду прется. Я его по телявизору видела – не дай бог! Скольки калек уже на Донбассе. Скольки можна убивать?".

Лидия Белоусова: «Дружба вернется, когда не будет Путина»

Сейчас в северных приграничных районах, похоже, достаточно здравомыслящих людей, чтобы распознать провокаторов. Хотя могут найтись и "ненадежные элементы". В Городнянском районе о таких говорят: "Кому чарку больше налил – тому и родич".

К самим сеньковцам у тех, кто охраняет границу, вопросов нет.

"Если появляется где-то чужой, то нам с десяти телефонов названивают, просят проверить, установить личность", – сообщила УП Ирина Чепа, временно исполняющая обязанности начальника отдела погранслужбы "Горск".

По ее словам, из-за российско-белорусских учений Черниговский пограничный отряд, отвечающий за 450 км участка границы, перешел на усиленный режим охраны.

"Каких-либо изменений в обстановке, чего-то необычного на сопредельных территориях мы не наблюдаем и информации такой из других источников пока не поступало. Участок границы одинаково усилен и со стороны Беларуси, и со стороны РФ", – говорит Чепа.

Она отмечает, что со стартом проекта "Стена" нелегалов в окрестных лесах стало меньше. Пограничники ждут, когда стену оснастят датчиками движения, камерами и специальными вышками.

На границе в Черниговской области - усиленный режим

"Нарушители – это, в основном, люди, которым по каким-то причинам запрещен въезд или выезд из страны. К примеру, человек не хочет платить алименты, суд запретил ему выезд, а он едет на заработки в России. Есть люди, которые теряют паспорта, или закончился срок документов. Но они не хотят решать этот вопрос через консульства и посольства", – рассказывает Ирина Чепа.

В этом году в "Сеньковке" отказали в пропуске 63 гражданам РФ. У 15-ти были недействительны документы, 44 человека не смогли подтвердить цель поездки, у 14-ти не было достаточного для въезда количества денег.

"В лесах много танков припрятано"

В первый день учений "Запад-2017" КПП "Сеньковка" продолжает жить размеренной жизнью.

Этим летом, впервые с 2014-го, здесь зафиксировали активность белорусских туристов, едущих в Украину на море. Но 1 сентября поток, по понятным причинам, уменьшился. Что касается россиян, то после начала войны они без надобности в Украину не ездят. Туристов из РФ на КПП встретить практически невозможно.

Оживление происходит по ночам, когда границу в двух направлениях пересекают рейсовые автобусы. Основной контингент – те, кто ездит в РФ на заработки и возвращается с них домой.

О том, насколько изменился трафик в приграничной зоне, лучше всего могут рассказать дальнобойщики.

Виктор, водитель из Чернигова, говорит, что если до войны на этом направлении в РФ шло около 80% от общего объема грузов, то сейчас – не больше 30%. И то – в основном транзитные из Турции, Румынии, Молдовы, Сербии и других стран.

Объем перевозок в Россию упал с 80% до 30%

"Сейчас больше товара идет в Европу, – рассказывает Виктор, который на днях разгрузил в Финляндии семечки подсолнуха. – В Прибалтику "Мивину" везут, дерево. Обратно – бумагу, машинное масло, цветной металл, иногда бытовую технику. В Россию – пиво, чипсы или, например, камень из Житомира".

Проехав около 3000 километров по странам Балтии, дальнобойщик Виктор спустя почти две недели возвращается домой. Он приехал оттуда, где учения "Запад-2017" вызывают больше всего вопросов. В частности, в Литве дошло до того, что спецслужбы предупредили любителей страйкбола воздержаться от тактических игр с 14 по 20 сентября. Таким образом, стараются избежать возможных недоразумений в окрестных лесах.

"В Прибалтике только и говорят, что о "Западе-2017", они боятся, но стоит ли бояться нам? – задается водитель вопросом, и сам отвечает на него: – Опасаться, конечно, нужно. Но бояться – нет. Если вдруг произойдет серьезная заварушка, удержать Россию на черниговском направлении будет очень сложно. Но, во всяком случае, для Кремля это не будет легкой прогулкой. Здесь, у нас в лесах, много танков припрятано".

Евгений Руденко, УП