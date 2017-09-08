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Міноборони Росії і Білорусі розповіли про мету та сценарій "Захід-2017"

П'ятниця, 8 вересня 2017, 10:52

Військові навчання Білорусі та Росії "Захід-2017" пройдуть з 14 по 20 вересня, в них будуть задіяні 12,7 тисячі військових, 680 одиниць бойової техніки, близько 70 літаків і 10 кораблів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

"На вчення залучається близько 12,7 тисяч військовослужбовців (від Збройних сил Республіки Білорусь – близько 7,2 тисячі осіб, від Збройних сил РФ – близько 5,5 тисячі осіб, з них на території Республіки Білорусь – близько 3 тисяч осіб), близько 70 літаків і вертольотів, до 680 одиниць бойової техніки (в тому числі близько 250 танків, до 200 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів), а також 10 кораблів ", - йдеться в повідомленні.

Навчання пройдуть на полігонах в Республіці Білорусь, в Калінінградській, Ленінградській і Псковській областях РФ.

За даними Міноборони Білорусі, для відпрацювання практичних дій військ використовують: 227 загальновійськовий полігон "Борисовський", 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманівський", 210 авіаційний полігон "Ружанський", полігони "Лепельський", "Лосвідо", "Осиповицький", а також дві ділянки місцевості у Вітебській області "Дретунь" і "Глибоке". 

 
інфографіка dw.com

"Щоб не допустити напруженості у відносинах з сусідніми країнами, ми свідомо віддали перевагу полігонам, які перебувають на значній відстані від Державного кордону", - повідомили в Міноборони Білорусі.

Задумом навчання передбачено, що на територію Республіки Білорусь і Калінінградської області РФ проникли екстремістські групи, що мають на меті проводити терористичні акти і мають зовнішню матеріально-технічну підтримку, озброєння і військову техніку з повітря і моря.

Для боротьби з умовними терористами передбачається відпрацювати низку тактичних епізодів з перекидання військових частин в райони дій бандформувань, з їх подальшою ізоляцією; з підтримки сухопутних військ угрупованнями ВПС і ППО і блокування повітряних каналів постачання незаконних збройних формувань; з проведення спецоперації з ліквідації незаконних збройних формувань та ін.

Відзначається, що майбутнє навчання "Захід-2017" носить "суто оборонний характер".

"Його проведення не несе ніякої загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема", - відзначили в Міноборони Білорусі.

У відомстві додали, що направили запрошення для спостереження за майбутнім навчанням представникам міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, НАТО, СНД, ОДКБ, МКЧХ), а також військово-дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованих при посольствах своїх країн в Республіці Білорусь.

У Міноборони Білорусі запевняють, що до 30 вересня особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка Збройних сил Республіки Білорусь повернуться до пунктів постійної дислокації, а військові частини і підрозділи Збройних сил РФ покинуть територію Білорусі.

Як відомо, Президент Петро Порошенко вважає білорусько-російські військові навчання підготовкою до масштабної війни.

За словами Порошенка, немає ніяких гарантій, що після завершення маневрів військовослужбовці і техніка повернуться в Росію.

Він також додав, що саме тому Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаБілорусь
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