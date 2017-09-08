Генерали РФ і НАТО обговорили навчання "Запад - 2017"

Глава військового комітету НАТО Петр Павел і начальник російського Генштабу Валерій Герасимов обмінялися думками про ситуацію на Близькому Сході і навчаннях "Захід-2017".

Про це пише DW.com.

Голова військового комітету НАТО генерал-полковник Петер Павло і начальник Генштабу ВС РФ генерал армії Валерій Герасимов провели зустріч в Баку у четвер, 7 вересня.

В ході консультацій вони обмінялися думками про ситуацію в сфері безпеки в Європі і на Близькому Сході, вказується в прес-релізі Міноборони РФ.

Крім того, Герасимов запевнив свого колегу в тому, що військові навчання "Запад-2017" носять виключно оборонний характер і не спрямовані проти третіх країн.

"Ця особиста зустріч демонструє явний взаємний інтерес до збереження військових каналів комунікації відповідно до політики прозорості НАТО і триваючого діалогу на політичному рівні з високопоставленими представниками російського керівництва", - наголошується в повідомленні на сайті Північноатлантичного альянсу.

Навчання "Захід-2017" будуть проходити на території Білорусі з 14 по 20 вересня. За даними російської та білоруської сторони, в них візьмуть участь 12 700 військових.

У той же час українські військові і деякі члени НАТО вважають, що насправді до маневрів можуть залучити 100 тисяч і більше військовослужбовців.

Якщо чисельність особового складу на навчаннях виявиться понад 13 тисяч осіб, то, відповідно до Віденського документу ОБСЄ, країни-організатори повинні будуть допустити на навчання іноземних спостерігачів.

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