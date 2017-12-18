Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина

"Никакого преступления я не совершал. Никакой взятки НАБУ я не предлагал. Моя принципиальная позиция была и остается неизменной – не предлагать и не платить взяток никому, тем более представителям правоохранительных органов".

Эти слова не столь известного широкой общественности, но весьма знаменитого в Одессе бизнесмена Вадима Альперина стали едва ли не первыми за последние девять лет, сказанными им публично.

Учитывая достаточно насыщенную информационную осень, сообщение о его задержании в конце ноября могло бы пройти незамеченным. Если бы в деле о попытке дать взятку детективу НАБУ не фигурировала вполне себе примечательная сумма – 800 тысяч долларов.

Ее гривневый эквивалент был установлен Печерским судом Киева в качестве залога. 12 декабря эта немалая сумма была уплачена, а Альперин, которого называют "одесским королем контрабанды и налоговых ям", вышел из СИЗО.

Бизнесмену Вадиму Альперину 45 лет. Правоохранительные органы уже неоднократно подозревали его в уклонении от уплаты налогов и таможенных махинациях.

Оценить состояние Альперина не берется никто, найти какую-либо официальную информацию о его бизнес-империи также достаточно сложно. Впрочем, как и сведения из его официальной биографии.

Для того, чтобы написать материал об Альперине, "Украинской правде" понадобилось пообщаться с десятком одесских предпринимателей, чиновников и журналистов, а также внимательно изучить данные нескольких открытых реестров.

Чем знаменит Альперин, почему его называют одним из самых известных украинских контрабандистов, и в чем именно бизнесмена подозревают правоохранительные органы – выясняла УП.

Детство и молодость Альперина прошли в коммуналке, а затем – в небольшой квартире в поселке Котовское на окраине Одессы.

Местные бизнесмены, с которыми общалась УП, рассказывают, что на заре 90-х стартовый капитал Альперин сколотил на нелегальной торговле алкоголем.

В начале нулевых он на несколько лет выехал из Одессы, приостановив свой бизнес, но вскоре вернулся. С его именем часто связывали бизнесмена Артура Прузовского, которого также подозревают в махинациях на таможне.

Назвать Альперина публичным человеком сложно. Он редко появлялся на публике, о нем практически не писали СМИ.

Выйти из тени мужчину заставил громкий международный скандал с его судном. 25 сентября 2008 года сомалийские пираты захватили "Фаину", принадлежавшую бизнесмену. С украино-российско-латышским экипажем судно шло под флагом Белиза из украинского порта Октябрьск в кенийскую Момбасу.

На борту перевозили танки, зенитные установки, гранатометы и боеприпасы. Согласно данным сайта Wikileaks, судно с оружием направлялось вовсе не в Кению, а в Южный Судан. Украинские официальные власти и собственник эту информацию опровергали.

Пираты требовали выкуп 30 миллионов долларов. Кения на переговоры не шла, а вот Альперин начал собирать деньги. Он предложил сумму значительно ниже – 3,2 миллиона долларов.

Пираты согласились. "Фаину" спасли.

Бизнес по-одесски

УП пообщалась с бизнесменами, которые были близки к окружению Альперина.

Они рассказали, что после выкупа судна оружейный бизнес одессита не заладился. Он стал публичным, а значит проводить подобные схемы поставок вооружения стало небезопасно.

После этого Альперин сосредоточился на схемах импорта недорогих китайских товаров.

По информации из реестров юридических и физических лиц, у Альперина есть компании в сфере недвижимости, страхования, алкогольного бизнеса. Также он занимается операциями с ценными бумагами и владеет фирмами по транспортной обработке грузов.

Некоторые компании записаны на его родственницу Татьяну Альперину. Остальные фирмы – на партнеров по бизнесу и друзей.

Несколько компаний, связанных с Альпериным, зарегистрированы в 2016 и 2017 годах. Большая часть из них специализируется на импорте товаров в Украину. Это такие фирмы, как ООО "Девопс", ООО "Аль Мак", ООО "РКС Агросейл и ООО "Трейд Лайнс" и другие.

Некоторые из них зарегистрированы по одному адресу. В большинстве случаев – это так называемые фирмы-однодневки с подставными директорами.

Связь с данными компаниями находили постепенно. Например, компания "Девопс" была создана в Одессе в декабре 2016 года. Учредитель, одновременно руководитель и бухгалтер – житель Винницкой области Артур Майданюк.

Летом в офисе Альперина в бизнес-центре "Солнечный" прокуратура проводила обыски, и среди обнаруженных печатей украинских ООО нашли и печать фирмы "Девопс".

В других же компаниях, специализирующихся на импорте товаров, учредители – либо родственники, либо бизнес-партнеры Альперина, либо офшорные компании с регистрацией в Панаме.

В последний год компании, афиллированные с Альпериным, занимались импортом обуви и тканей. Оформляли товар исключительно на таможенном посту "Столичный" Киевской таможни ГФС.

В процессе оформления представители фирм-однодневок заполняли декларации, в которых должны были указать реальную сумму товара. И указывали, но значительно занижая ее.

На таможне декларации фирм отказывались принять и настаивали на указании другой (правдивой) стоимости товара.

Фирмы же пользовались статьей 55 Таможенного кодекса Украины, согласно которой на протяжении 90 дней они имеют право оспорить таможенную стоимость в суде.

Представители Киевской таможни на суды не приезжали и на заседаниях ни разу не присутствовали. Каждый раз рассмотрение исков Альперина попадало в руки одним и тем же судьям. Решения отменяли, и таможня обязана была не только растаможить товар, но и вернуть финансовую гарантию.

По такой схеме фирмы действовали на протяжении двух лет. По словам первого заместителя главы ГФС Сергея Билана, только с одной Киевской городской таможни за несколько месяцев государственный бюджет недополучил около 90 миллионов гривен.

Крупная взятка

В 2017 году правоохранительные органы начали расследование в отношении Альперина, подозревая его в организации "серых" схем при ввозе товаров в Украину по заниженным ценам.

В августе на Киевской таможне ГФС провела ряд проверок, в результате которых было задержано семь контейнеров с тканями при попытке растаможить груз путем подмены кодов и занижения таможенной стоимости.

Принадлежат они одной из фирм-импортеров Альперина.

После этого сотрудники внутренней безопасности ГФС вместе с представителями прокуратуры наведались с обыском в бизнес-центр "Солнечный" в Одессе, где расположен офис Альперина.

"Изъяты печати предприятий нерезидентов, реквизиты которых использовались для прикрытия противоправной деятельности, документы и другие носители информации", – сообщали в пресс-службе ГФС.

Уже в октябре НАБУ совместно с ГФС арестовало счета фирм-импортеров на 450 миллионов гривен.

По версии следствия, чтобы разморозить счета и прекратить расследование НАБУ, одесский бизнесмен предложил руководителю главного подразделения детективов Андрею Калужинскому взятку в размере 800 тысяч долларов.

Для того, чтобы выйти на Калужинского, Альперин познакомился с помощником члена совета общественного контроля НАБУ от "Автомайдана".

Судя по апелляции, подготовленной защитой бизнесмена, само знакомство с помощником по фамилии Шевченко Альперин не отрицает. Только вот факт предложения взятки не признает.

Сам бизнесмен в суде был немногословен.

"Я не совершал никакого преступления. Полностью согласен с защитой", – сказал Альперин.

УП удалось пообщаться с его адвокатом Виктором Петруненко, который представлял его интересы в Печерском суде. Он извинился, что ответить на все вопросы не может – пообещал Альперину.

Но заверил, что взяток бизнесмен не давал, у прокуроров нет доказательств, и их обвинения 20 декабря 2017 года будут обжалованы в суде.

Евгения Швиц, для УП