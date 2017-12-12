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Контрабандист, підозрюваний у хабарі НАБУ, вийшов під заставу 21 млн

Вівторок, 12 грудня 2017, 15:17

Бізнесмен Вадим Альперін, підозрюваний в дачі 800 тисяч доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро, вийшов з-під варти після внесення за нього застави в розмірі 21 мільйона гривень.

Про це "Українським новинам" повідомив його адвокат Віктор Петруненко.

"Я можу підтвердити, що він уже кілька днів на волі", – сказав захисник.

Він не уточнив, хто вніс заставу за його клієнта і коли її внесли.

При цьому в адвокатській фірмі, яка надає послуги Альперіну, агентству повідомили, що заставу за Альперіна внесли на початку грудня.

30 листопада в Генпрокуратурі повідомили, що Печерський районний суд арештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внести заставу 21 мільйон гривень.

24 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро спільно з ГПУ викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабара за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень, підконтрольних викритій особі підприємств.

Зазначалося, що арештовані гроші належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України. 

Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арешту на рахунки підконтрольних йому підприємств пропонував відомий одеський контрабандист Вадим Альперін.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.369 ККУ (пропозиція службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду).

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУхабар
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