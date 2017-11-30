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Суд заарештував відомого контрабандиста, застава – 21 мільйон

Четвер, 30 листопада 2017, 17:45
Суд заарештував відомого контрабандиста, застава – 21 мільйон

Печерський районний суд арештував на 2 місяці бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у дачі 800 тисяч доларів хабара співробітникові Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter.

"В.Альперіна Печерським райсудом заарештовано на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн", – написала вона.

24 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро спільно з ГПУ викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабара за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень, підконтрольних викритій особі підприємств.

Зазначалося, що арештовані гроші належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України. 

Пізніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арешту на рахунки підконтрольних йому підприємств пропонував відомий одеський контрабандист Вадим Альперін.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.369 ККУ (пропозиція службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда
Теми: хабарНАБУсуд
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