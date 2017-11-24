Детективам НАБУ запропонували хабар у 800 тисяч доларів

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно із працівниками Генеральної прокуратури викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ неправомірну вигоду в розмірі 800 тисяч доларів США.

Про це повідомляє 24 листопада прес-служба НАБУ.

В агентстві зазначають, що ця сума пропонувалася за припинення розслідування детективами Бюро кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень коштів, підконтрольних викритій особі підприємств.

Попередньо дії особи кваліфіковано за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Наразі, вирішується питання повідомлення викритої особи про підозру та проведення інших невідкладних слідчих дій.

Як повідомлялося, в листопаді ДФС разом із НАБУ в результаті спільних дій заарештували 450 мільйонів гривень, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України.