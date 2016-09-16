ГПУ: Латвия готова обсудить возврат конфискованных 50 млн евро

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Пятница, 16 сентября 2016, 03:44

Генеральный прокурор Латвии заявил о готовности обсудить возможность возвращения или распределения средств, конфискованных со счетов экс-чиновников времен Виктора Януковича.

Об этом по результатам переговоров рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире телеканала 112, передает "УНИАН".

Латвийская сторона подтвердила, что эти деньги связаны с Украиной. Для того, чтобы начались переговоры, Украина должна доказать происхождение средств и тот факт, что они приобретены преступным путем.  

В прокуратуре Латвии заверили, что готовы сотрудничать с украинскими правоохранителями, чтобы установить принадлежность фирм и счетов, с которых взыскали деньги, к украинским чиновникам. 

Напомним, 13 сентября суд Латвии конфисковал 50 млн евро в пользу государства в деле о хищениях из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.

Темы: Генпрокуратура Латвия
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