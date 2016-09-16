В выходные на западе дожди, а с воскресенья кое-где возможны заморозки
В ближайшую субботы в большинстве областей Украины сохранится теплая дневная погода и риск пожаров, а уже после воскресенья на севере и востоке возможны заморозки.
Такой прогноз опубликовал Украинский Гидрометцентр.
По его данным, 17 сентября чрезвычайная пожароопасность сохранится в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.
18-19 сентября такая же ситуация будет в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.
А ночью 18-19 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях "на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", информируют синоптики.
Впрочем, судя по картам прогнозов, в целом ночью еще сохранится плюсовая температура.
В Киеве и области в субботу, воскресенье и понедельник ожидать днем 18-20 градусов, а ночью – 8-10 градусов тепла.
В целом в субботу преимущественно солнечно – только на Закарпатье, Прикарпатье и на Буковине дожди с грозами. А в воскресенье дождями затянет уже всю западную Украину и южные области.
Алена Рощенко, УП