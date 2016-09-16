В выходные на западе дожди, а с воскресенья кое-где возможны заморозки

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Пятница, 16 сентября 2016, 16:11

В ближайшую субботы в большинстве областей Украины сохранится теплая дневная погода и риск пожаров, а уже после воскресенья на севере и востоке возможны заморозки.

Такой прогноз опубликовал Украинский Гидрометцентр.

По его данным, 17 сентября чрезвычайная пожароопасность сохранится в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.

18-19 сентября такая же ситуация будет в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях.

А ночью 18-19 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях "на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", информируют синоптики.

Впрочем, судя по картам прогнозов, в целом ночью еще сохранится плюсовая температура.

Прогноз погоды на 17 сентября
Прогноз погоды на 17 сентября

В Киеве и области в субботу, воскресенье и понедельник ожидать днем 18-20 градусов, а ночью – 8-10 градусов тепла.

Погодна на 18 сентября
Погодна на 18 сентября

В целом в субботу преимущественно солнечно – только на Закарпатье, Прикарпатье и на Буковине дожди с грозами. А в воскресенье дождями затянет уже всю западную Украину и южные области.

Прогноз на 19 сентября
Прогноз на 19 сентября

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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