Украинцы массово отказываются от российских СМИ - исследование

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Пятница, 16 сентября 2016, 16:50

Украинцы продолжают отказываться от российских СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования состояния развития медиа в Украине 2016 года, которое провела организация Internews Network в рамках проекта USAID "У-Медиа", сообщайте Институт массовой информации.

Указывается, что украинцы гораздо меньше пользуются российскими СМИ, чем в 2014 и 2015 годах. Просмотр российских теленовостей сократился с 27% в 2014 году до 6% в 2016, в то же время потребление онлайн-новостей сократилось с 21% до 11% за этот период, а газеты и радиостанции остаются непопулярными.

"Сейчас меньше людей доверяют российским СМИ, чем в начале конфликта на востоке Украины; доверие к российскому ТВ упала с 20% до 4% за последние два года, а доверие к онлайн-новостям упала с 16% до 5%, уровни доверия к радио и газетам тлеют на 2%. В разных частях страны тенденции отличаются", - сказано в сообщении.

Также, отмечают авторы исследования, в 2016 году доверие к российскому телевидению немного увеличилась в Харьковской, Луганской и Запорожской областях. Однако во всех других опрошенных регионах доверие упало. Доверие к российским онлайн-источникам сократилось везде, кроме Николаевской области, где было небольшое увеличение.

 
фото: ІМІ

Согласно исследованию, в целом растет пользование Интернетом, в частности, сайтами новостей и социальными сетями.

"Около 67% респондентов заявили, что они используют Интернет для получения новостей, по сравнению с 64% в 2015 году. Телевидение все еще является главным источником новостей для украинцев, однако падение его популярности продолжается", - свидетельствуют результаты.

Украинская правда

Темы: СМИ Росcия
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IP: 46.219.244.---brs16.09.2016 16:57
я вообще забыл, что есть какая-то расия, и где оно находится...
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