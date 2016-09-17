На Днепропетровщине открыли производство из-за мусора со Львова

Синельниковский отдел полиции Днепропетровской области открыл уголовное производство из-за ввоза на территорию городского полигона мусора со Львова.

Об этом Радио Свобода сообщили 16 сентября во главном управлении Национальной полиции области.

По данным ведомства, уголовное производство открыто в пятницу по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины - загрязнение или порча земель. Статья предусматривает наказание - штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности до трех лет.

Также в областной полиции Радио Свобода сообщили, что по факту порчи колес мусоровозов с львовскими номерами, к которому прибегли активисты, уголовных производств не начинали, инцидент только внесен в журнал единого учета событий.

В то же время в пятницу на пресс-конференции активисты, которые принимали участие в акции протеста против ввоза мусора из Львова в Синильниково, заявили, что против них может быть возбуждено уголовное производство из-за порчи имущества - шин мусоровозов.

В четверг в 70-тысячном городе Синельниково Днепропетровской области местные жители протестовали против своза на местный полигон неместного мусора.

Люди, которые дежурили у свалки, рассказали, что в ночь на 15 сентября туда заехали 17-18 фур с львовскими номерами, загруженные мусором, в предыдущую ночь - еще 10. Вместимость каждой машины составляла более 20 тонн.

Как сообщили активисты, чтобы задержать грузовики с мусором до приезда полиции, они прибегли к вынужденному шагу - прокололи шины трем фурам.

Как отметили активисты, мусорный полигон Синельниково до сих пор принимал только местные твердые бытовые отходы, ведь его емкость невелика.

После протестов жителей, в пятницу, на внеочередной сессии горсовета депутаты Синельниково запретили своз твердых бытовых отходов из Львова на местный полигон.

В понедельник недовольные жители окраины Днепра - Диевка - перекрыли трассу на Кривой Рог, протестуя против использования свалки вблизи их микрорайона для утилизации бытовых отходов из Львова. Акция была инициирована домовыми комитетами микрорайона.

В тот же день городские власти заявили, что Днепр уже не будет принимать на свой полигон мусор из Львова, ведь срок действия договоренности между городами заканчивается 13 сентября. Всего, по данным чиновников горсовета, город взял на утилизацию почти 8800 тонн мусора из Львова, однако условия договора между городами не известны.

Как известно, 30 мая на крупнейшей свалке Львовской области произошел пожар, а затем обвал, в результате чего погибли трое спасателей и исчез коммунальщик.

Киев согласился предоставить временную помощь в решении проблемы с мусором во Львове. В частности, договорились о вывозе в Киев 35% львовского мусора. Принимали отходы в течение 6 недель.

В начале августа Киев прекратил принимать мусор из Львова.

10 сентября мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о временном приеме мусора из Львова на николаевском полигоне.

13 сентября из-за протестов Николаев остановил прием львовского мусора.

14 сентября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львов более 100 дней находится в мусорной блокаде.