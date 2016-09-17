ЕБРР требует отмены решения по "Укртрансгазу"

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Суббота, 17 сентября 2016, 10:52

Европейский банк реконструкции и развития требует отмены решения об изменении Министерством экономического развития и торговли устава НАК "Нафтогаз Украины" и передаче его "дочки" ПАО "Укртрансгаз" в управление МЭРТ от НАК.

Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Фрэнсис Малиж в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

"Необходимо отменить это решение и сесть за стол с Министерством экономики и представителями "Нафтогаза", другими необходимыми партнерами и принять решения, которые будут согласовываться с соглашением, которое было подписано между правительством Украины и ЕБРР", - сказал Малиж.


По его словам, ЕБРР готов принять участие в таких дискуссиях.

"Мы обеспокоены, очень обеспокоены, что решения, которые были приняты не в соответствии с нормальными правилами корпоративного управления", - добавил Малиж.

Он отметил, что частью соглашений правительства Украины с ЕБРР был кредит "Нафтогазу" в размере $300 млн на покупку природного газа и реформа "Нафтогаза", которая подразумевает введение международного контроля, проведение антикоррупционным мер, введение независимого наблюдательного совета.

Малиж подчеркнул, что некоторые из данных мер были предприняты.

Темы: газ ЕБРР Нефтегаз
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