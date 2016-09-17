Россия готова выступить гарантом договоренностей по Донбассу – Путин

Россия готова выступить посредником по урегулированию в Украине и гарантом возможных договоренностей, если этого хотят в Киеве.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по завершении визита в Бишкек, передает "Интерфакс".

"Что мы можем сделать - это создать условия для переговорного процесса и сами в нем поучаствовать в виде посредников и гарантов достигнутых договоренностей", - сказал Путин.

"Вот это мы можем, хотим и будем делать, если этого хотят наши партнеры в Киеве", - подчеркнул президент РФ.

Все остальное, по словам президента РФ, "может сделать только украинский народ и его представители".

Путин также заявил, что РФ готова к проведению любых контактов, которые могли бы привести к разрешению конфликта на Донбассе.

Путин: Мы хотим, чтобы Украина была сильной и независимой, но за нее и ее руководство мы сделать это не можем pic.twitter.com/xz2FYJRwcK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 17, 2016

"Мы готовы к продолжению любых контактов, лишь бы они вели к позитивному результату, к разрешению кризиса, который возник в Украине", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы Украина развивалась в качестве независимого, самостоятельного государства, сильного экономически и во всех других отношениях, с тем, чтобы у нас был надежный, стабильный партнер", - добавил российский лидер.

По его словам, это полностью соответствует нашим национальным государственным интересам, поэтому РФ будет делать все, что от нее зависит, чтобы эта цель была достигнута.

"Но в одностороннем порядке мы это сделать не можем. Мы не можем, например, внести изменения в Конституцию Украины. Это может сделать только сама Украина, само украинское руководство", - заключил Путин, отметив, что РФ не может ни подписать вместо президента Украины закон об амнистии, ни принять закон о выборах.