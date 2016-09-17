АТО: 1 военный погиб, 6 ранены

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Суббота, 17 сентября 2016, 13:33

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб и шестеро получили ранения.

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

Он также отметил, что боевики не применяли тяжелого вооружения.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что в Авдеевке при попытке разобрать найденный реактивный огнемет погибли двое местных жителей.

"Мы призываем быть очень осторожными с любым найденным оружием и опасными находками, сразу сообщать силовикам", - сказал он.

Украинская правда

Темы: АТО боевые действия
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