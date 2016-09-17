АТО: 1 военный погиб, 6 ранены
За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб и шестеро получили ранения.
Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.
Он также отметил, что боевики не применяли тяжелого вооружения.
Кроме того, Мотузяник сообщил, что в Авдеевке при попытке разобрать найденный реактивный огнемет погибли двое местных жителей.
"Мы призываем быть очень осторожными с любым найденным оружием и опасными находками, сразу сообщать силовикам", - сказал он.
Украинская правда