АТО: 1 военный погиб, 6 ранены

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб и шестеро получили ранения.

Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в субботу.

Он также отметил, что боевики не применяли тяжелого вооружения.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что в Авдеевке при попытке разобрать найденный реактивный огнемет погибли двое местных жителей.

"Мы призываем быть очень осторожными с любым найденным оружием и опасными находками, сразу сообщать силовикам", - сказал он.

Украинская правда