Сытник расскажет о квартире Лещенко в понедельник

Директор НАБУ Артем Сытник сообщит о результатах проверки законности источников приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры на брифинге в понедельник.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры. Учитывая общественный резонанс этой темы, директор НАБУ Артем Сытник сообщит о полученных результатах в ходе брифинга в понедельник, 19 сентября", - говорится в сообщении.

О времени и месте проведения брифинга обещают сообщить отдельно.

Как известно, народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.



Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

"В декларации за 2016 все это будет отражено", - заверил он.

Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.