Сытник расскажет о квартире Лещенко в понедельник

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Суббота, 17 сентября 2016, 13:57

Директор НАБУ Артем Сытник сообщит о результатах проверки законности источников приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры на брифинге в понедельник.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры. Учитывая общественный резонанс этой темы, директор НАБУ Артем Сытник сообщит о полученных результатах в ходе брифинга в понедельник, 19 сентября", - говорится в сообщении.

О времени и месте проведения брифинга обещают сообщить отдельно.

Как известно, народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.

Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.

"В декларации за 2016 все это будет отражено", - заверил он.

Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.

Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.

Темы: Лещенко НАБУ
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Комментарии — 5
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IP: 46.119.243.---Сергей Никонов17.09.2016 14:31
TKorolkov:
Общественный резонанс вызывали сотни аналогичных дел
с дворцами ( не 200 кв.м., а ТЫСЯЧАМИ кв.м, ) с гаражами, с зоопарками, с яхтами и с миллионами долларов в придачу,причем не только в Украине, а по всему Свету. НАБУ заинтересовал Лещенко с квартирой в 200 кв.м,, которые в наличии у 90% депутатов. Странно, очень странно.
дада, пакаахметовнесидит, мы все это помним) только вот Лещенко сам попросился на проверку, и Сытник не заводил, не смотря на заявления, поданные ему по этолму вопросу, производства. А то что они там делали в НАБ - так, дружний междусобойчик, не более того.
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IP: 178.150.152.---TKorolkov17.09.2016 14:31
Светулёк:
У Лещенко всё законно? Кто бы сомневался...
Должен Вас разочаровать, уважаемая Пани СВЕТУЛЕК.
С " судами" телефонного права (made in USSR), которые отправляют правосудие в Украине, (России Таджикистане, Узбекистане.... ), у Лещенко все окажется незаконно.Как бы ему
еще Межигорье со страусами не приписали да еще и с хищением миллиона долларов.
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IP: 46.119.243.---Сергей Никонов17.09.2016 14:29
та то Артьом кокетуе, што до 19 им время было нужно. Мог бы не стесняться и уже числа 11-12 объявить, что Лещенко чист, свят, и непорочен.
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IP: 178.150.152.---TKorolkov17.09.2016 14:19
Общественный резонанс вызывали сотни аналогичных дел
с дворцами ( не 200 кв.м., а ТЫСЯЧАМИ кв.м, ) с гаражами, с зоопарками, с яхтами и с миллионами долларов в придачу,причем не только в Украине, а по всему Свету. НАБУ заинтересовал Лещенко с квартирой в 200 кв.м,, которые в наличии у 90% депутатов. Странно, очень странно.
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IP: 46.149.90.---Светулёк17.09.2016 14:11
У Лещенко всё законно? Кто бы сомневался...
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