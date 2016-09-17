Сытник расскажет о квартире Лещенко в понедельник
Директор НАБУ Артем Сытник сообщит о результатах проверки законности источников приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры на брифинге в понедельник.
Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило информационно-аналитическую проверку законности источников приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры. Учитывая общественный резонанс этой темы, директор НАБУ Артем Сытник сообщит о полученных результатах в ходе брифинга в понедельник, 19 сентября", - говорится в сообщении.
О времени и месте проведения брифинга обещают сообщить отдельно.
Как известно, народный депутат Сергей Лещенко приобрел квартиру площадью 192 квадратных метров в новостройке в центре Киева.
Он пояснил, что купил квартиру на свои сбережения и деньги, взятые в долг. Партнером капиталовложения стала его девушка Анастасия Топольская.
"В декларации за 2016 все это будет отражено", - заверил он.
Лещенко призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предупреждению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева.
Он отмечает, что средства, уплаченные за квартиру, честно заработанные, и приобретение квартиры не нарушило соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.
Общественный резонанс вызывали сотни аналогичных дел
с дворцами ( не 200 кв.м., а ТЫСЯЧАМИ кв.м, ) с гаражами, с зоопарками, с яхтами и с миллионами долларов в придачу,причем не только в Украине, а по всему Свету. НАБУ заинтересовал Лещенко с квартирой в 200 кв.м,, которые в наличии у 90% депутатов. Странно, очень странно.
У Лещенко всё законно? Кто бы сомневался...
С " судами" телефонного права (made in USSR), которые отправляют правосудие в Украине, (России Таджикистане, Узбекистане.... ), у Лещенко все окажется незаконно.Как бы ему
еще Межигорье со страусами не приписали да еще и с хищением миллиона долларов.
с дворцами ( не 200 кв.м., а ТЫСЯЧАМИ кв.м, ) с гаражами, с зоопарками, с яхтами и с миллионами долларов в придачу,причем не только в Украине, а по всему Свету. НАБУ заинтересовал Лещенко с квартирой в 200 кв.м,, которые в наличии у 90% депутатов. Странно, очень странно.