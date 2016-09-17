Ситник розкаже про квартиру Лещенка в понеділок

Директор НАБУ Артем Ситник повідомить про результати перевірки законності джерел придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири на брифінгу в понеділок.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ в Facebook.

"Національне антикорупційне бюро України завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири. З огляду на суспільний резонанс цієї теми, директор НАБУ Артем Ситник повідомить про отримані результати під час брифінгу у понеділок, 19 вересня", - йдеться в повідомленні.

Про час та місце проведення брифінгу обіцяють повідомити окремо.

Як відомо, народний депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.