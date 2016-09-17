Ситник розкаже про квартиру Лещенка в понеділок
Директор НАБУ Артем Ситник повідомить про результати перевірки законності джерел придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири на брифінгу в понеділок.
Про це повідомляється на сторінці НАБУ в Facebook.
"Національне антикорупційне бюро України завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири. З огляду на суспільний резонанс цієї теми, директор НАБУ Артем Ситник повідомить про отримані результати під час брифінгу у понеділок, 19 вересня", - йдеться в повідомленні.
Про час та місце проведення брифінгу обіцяють повідомити окремо.
Як відомо, народний депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.
Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.
"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.
Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.
Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.
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с дворцами ( не 200 кв.м., а ТЫСЯЧАМИ кв.м, ) с гаражами, с зоопарками, с яхтами и с миллионами долларов в придачу,причем не только в Украине, а по всему Свету. НАБУ заинтересовал Лещенко с квартирой в 200 кв.м,, которые в наличии у 90% депутатов. Странно, очень странно.
У Лещенко всё законно? Кто бы сомневался...
С " судами" телефонного права (made in USSR), которые отправляют правосудие в Украине, (России Таджикистане, Узбекистане.... ), у Лещенко все окажется незаконно.Как бы ему
еще Межигорье со страусами не приписали да еще и с хищением миллиона долларов.
с дворцами ( не 200 кв.м., а ТЫСЯЧАМИ кв.м, ) с гаражами, с зоопарками, с яхтами и с миллионами долларов в придачу,причем не только в Украине, а по всему Свету. НАБУ заинтересовал Лещенко с квартирой в 200 кв.м,, которые в наличии у 90% депутатов. Странно, очень странно.