Ситник розкаже про квартиру Лещенка в понеділок

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Субота, 17 вересня 2016, 13:57

Директор НАБУ Артем Ситник повідомить про результати перевірки законності джерел придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири на брифінгу в понеділок.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ в Facebook.

"Національне антикорупційне бюро України завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири. З огляду на суспільний резонанс цієї теми, директор НАБУ Артем Ситник повідомить про отримані результати під час брифінгу у понеділок, 19 вересня", - йдеться в повідомленні.

Про час та місце проведення брифінгу обіцяють повідомити окремо. 

Як відомо, народний депутат Сергій Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратних метрів у новобудові в центрі Києва.

Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й гроші, взяті в борг. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

"В декларації за 2016 рік все це буде відображено", – запевнив він.

Лещенко закликав Національне антикорупційне бюро і Національне агентство із запобігання корупції перевірити купівлю ним квартири в центрі Києва.

Він наголошує, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

Теми: Лещенко НАБУ
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Коментарі — 5
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IP: 46.119.243.---Сергей Никонов17.09.2016 14:31
TKorolkov:
Общественный резонанс вызывали сотни аналогичных дел
с дворцами ( не 200 кв.м., а ТЫСЯЧАМИ кв.м, ) с гаражами, с зоопарками, с яхтами и с миллионами долларов в придачу,причем не только в Украине, а по всему Свету. НАБУ заинтересовал Лещенко с квартирой в 200 кв.м,, которые в наличии у 90% депутатов. Странно, очень странно.
дада, пакаахметовнесидит, мы все это помним) только вот Лещенко сам попросился на проверку, и Сытник не заводил, не смотря на заявления, поданные ему по этолму вопросу, производства. А то что они там делали в НАБ - так, дружний междусобойчик, не более того.
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IP: 178.150.152.---TKorolkov17.09.2016 14:31
Светулёк:
У Лещенко всё законно? Кто бы сомневался...
Должен Вас разочаровать, уважаемая Пани СВЕТУЛЕК.
С " судами" телефонного права (made in USSR), которые отправляют правосудие в Украине, (России Таджикистане, Узбекистане.... ), у Лещенко все окажется незаконно.Как бы ему
еще Межигорье со страусами не приписали да еще и с хищением миллиона долларов.
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IP: 46.119.243.---Сергей Никонов17.09.2016 14:29
та то Артьом кокетуе, што до 19 им время было нужно. Мог бы не стесняться и уже числа 11-12 объявить, что Лещенко чист, свят, и непорочен.
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IP: 178.150.152.---TKorolkov17.09.2016 14:19
Общественный резонанс вызывали сотни аналогичных дел
с дворцами ( не 200 кв.м., а ТЫСЯЧАМИ кв.м, ) с гаражами, с зоопарками, с яхтами и с миллионами долларов в придачу,причем не только в Украине, а по всему Свету. НАБУ заинтересовал Лещенко с квартирой в 200 кв.м,, которые в наличии у 90% депутатов. Странно, очень странно.
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IP: 46.149.90.---Светулёк17.09.2016 14:11
У Лещенко всё законно? Кто бы сомневался...
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