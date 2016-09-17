С введением "тишины" на Донбассе ухудшилась криминогенная обстановка - ГУР

С введением режима прекращения огня отмечается ухудшение криминогенной обстановки на временно оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины на своей странице в Facebook.

В частности, по данным разведки, отмечены случаи, когда военнослужащие российских оккупационных войск, злоупотребляя служебным положением, совершают преступления против местных жителей.

"15 сентября с.г. в командование 1 АК (Донецк) ВС РФ направлена жалоба местных жителей н.п.Спартак за подписью 347 человек, в которой зафиксированы факты кражи металлических конструкций ограждения и системы отопления военнослужащими 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1АК. При этом, за препятствование местными жителями такого рода деятельности, российские оккупанты угрожали применением оружия", - говорится в сообщении.

Также продолжают отмечаться случаи мародерства, которое организованы командным составом соединений и частей 1 АК.

"В частности, в период 8-15 сентября с.г. личный состав из состава отдельного разведывательного батальона (Донецк) и отдельного штурмового батальона (Макеевка) 1 АК неоднократно привлекался к вывозу металлолома с территории Донецкого аэропорта", - утверждают в разведке.

Там также заявили, что командование российских оккупационных войск использует режим прекращения огня для повышения боеспособности воинских частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, скрытого перемещения вооружения и военной техники.

Основные усилия противника сосредоточены на поддержании боеготовности войск, ротации передовых подразделений, пополнении запасов материально-технических средств и боеприпасов, совершенствовании инженерного оборудования позиций.

Украинская правда