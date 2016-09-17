Российское посольство направило Украине ноту протеста из-за "салюта"

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Суббота, 17 сентября 2016, 14:58

Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста, требуя расследовать ночное нападение на дипучреждение и обеспечить безопасность российской дипмиссии.

"В связи с ночным нападением посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии", - сообщили в посольстве РФ агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в ночь на субботу группа неизвестных бросила на территорию посольства дымовую шашку и применила салютную установку.

Впоследствии в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что правоохранители устанавливают подробности ночного нападения.

В результате инцидента никто не пострадал, а здание получило незначительные повреждения.

Темы: Росcия МИД
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