Российское посольство направило Украине ноту протеста из-за "салюта"

Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста, требуя расследовать ночное нападение на дипучреждение и обеспечить безопасность российской дипмиссии.

"В связи с ночным нападением посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии", - сообщили в посольстве РФ агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, в ночь на субботу группа неизвестных бросила на территорию посольства дымовую шашку и применила салютную установку.

Впоследствии в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что правоохранители устанавливают подробности ночного нападения.

В результате инцидента никто не пострадал, а здание получило незначительные повреждения.