Російське посольство направило Україні ноту протесту через "салют"

Посольство РФ у Києві направило в МЗС України ноту протесту, вимагаючи розслідувати нічний напад на дипустанову і забезпечити безпеку російської дипмісії.

"У зв'язку з нічним нападом посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту з вимогою розслідувати інцидент і забезпечити безпеку російської дипмісії", - повідомили в посольстві РФ агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, в ніч на суботу група невідомих кинула на територію посольства димову шашку і застосувала салютні установки.

Згодом у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що правоохоронці встановлюють подробиці нічного нападу.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, а будівля отримала незначні пошкодження.