Російське посольство направило Україні ноту протесту через "салют"
Посольство РФ у Києві направило в МЗС України ноту протесту, вимагаючи розслідувати нічний напад на дипустанову і забезпечити безпеку російської дипмісії.
"У зв'язку з нічним нападом посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту з вимогою розслідувати інцидент і забезпечити безпеку російської дипмісії", - повідомили в посольстві РФ агентству "Інтерфакс-Україна".
Як повідомлялося, в ніч на суботу група невідомих кинула на територію посольства димову шашку і застосувала салютні установки.
Згодом у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що правоохоронці встановлюють подробиці нічного нападу.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, а будівля отримала незначні пошкодження.