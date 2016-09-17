Луценко показал на дырявом стакане, что главное в его работе

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Суббота, 17 сентября 2016, 15:40

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что самое главное в его работе - "не считать количество арестованных и посаженных преступников".

Об этом он заявил во время своего выступления на конференции YES Ukraine 2016 17 сентября.

"Считать количество арестованных и посаженных преступников - не самое главное в моей работе. Это правильно, но это лишь маленькая часть задачи", - отметил он.

При этом Луценко взял бутылку с водой и стакан и добавил, что покажет, что имеет в виду "визуально".

"Украина (стакан) нуждается в воде. Наш бюджет (стакан) пустой, зарплата обычного учителя - 150 долларов в месяц. Бюджет - разворован предыдущей властью и не наполняется из-за коррупции и олигархических монополий сегодня. Люди хотят эту воду (денег), но бюджет Украины (стакан) - дырявый", - отметил он.

 

"Здесь на дне (стакана, из которого вытекает вода) - "Нафтогаз", и это - "дело Онищенко", "дело Злочевского ". ... Здесь (внутри) - "янтарная мафия" - 800 тыс. долларов "кэша" в день. Здесь - разворованная земля, 1500 гектаров в Киеве мы вернули, 570 га в Харькове - возвращаем ... Здесь - лес, и другие природные богатства Украины, и стакан при этом - пустой. Мне нечего отдать учителю, ученому, солдату" , - добавил Луценко.

"Задачи должны быть общими, а не только - перед генпрокурором, а и перед правительством, парламетом, оппозицией, коалицией - чтобы закрывать эти "дыры" - законодательно, чтобы невозможно было воровать по существующим схемам... Иначе - я буду арестовывать одних, а на их место придут другие", - подытожил генпрокурор.

При этом он выразил уверенность, что это "уничтожит олигархию".

"Я не исключаю, что они будут арестованы, но общие экономические действия ГПУ, парламента, правительства, других министерств - уничтожит их как экономическое явление", - заявил Луценко.

Украинская правда

Темы: Луценко бюджет олигархи
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