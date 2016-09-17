Гройсман не видит угрозы созданию общественного вещания

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Суббота, 17 сентября 2016, 16:44

Премьер Владимир Гройсман заявил, что не видит угрозы созданию общественного вещания.

Об этом он сказал корреспонденту Громадського.

"Как спикер парламента, я поддерживал и проводил все законодательство для создания общественного вещания. Как премьер-министр я буду помогать имплементировать эти законы для того, чтобы они как можно лучше были внедрены", - сказал он.

Как сообщалось, члены Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины 15 сентября обратились к Гройсману в связи с возможным срывом запуска общественного вещания.

Темы: телевидение Гройсман
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