Гройсман не видит угрозы созданию общественного вещания

Премьер Владимир Гройсман заявил, что не видит угрозы созданию общественного вещания.

Об этом он сказал корреспонденту Громадського.

"Как спикер парламента, я поддерживал и проводил все законодательство для создания общественного вещания. Как премьер-министр я буду помогать имплементировать эти законы для того, чтобы они как можно лучше были внедрены", - сказал он.

Как сообщалось, члены Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины 15 сентября обратились к Гройсману в связи с возможным срывом запуска общественного вещания.