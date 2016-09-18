В Крыму в "день тишины" на участке была агитация "власти"

В оккупированном Крыму, где проходят "выборы" в Госдуму РФ, открылись все избирательные участки, обстановка спокойная.

Об этом сообщил "глава крымского избиркома" Михаил Малышев, передает российское агентство РИА Новости.

"На территории республики Крым образовано 1207 избирательных участков. Все они открылись вовремя. Обстановка спокойная", — сказал Малышев журналистам.

По его словам, Крым впервые принимает участие в выборах в Государственную думу РФ, поэтому для крымских избирательных комиссий это первый опыт.

"Каких-либо нарушений при открытии участковых комиссий нет", — подчеркнул Малышев.

В то же время, как сообщает "Новая газета", первые нарушения на выборах в Крыму были зафиксированы еще до начала голосования.

Жительница Ялты Аника Шаульская сообщила в своем Facebook, что на избирательном участке № 508 (здание ялтинской стоматологической поликлиники) в "день тишины" были обнаружены агитационные материалы кандидатов Андрея Козенко и Сергея Аксенова.

Козенко является "вице-спикером Государственного совета Крыма", Аксенов — "глава республики". Оба баллотируются в Госдуму от "Единой России". К посту были приложены фотографии агитационных листовок и плакатов, лежащих на столах в избирательной комиссии.

Шаульская отметила, что подала жалобу в ТИК с требованием привлечь нарушителей к административной ответственности.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по одномандатным округам, другая — по партийным спискам.

В Крыму образовано три одномандатных округа, в Севастополе — один. "Правом выбора обладает около 1,8 миллиона жителей полуострова", - сообщает РИА Новости.