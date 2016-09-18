"Глава избиркома" Крыма относится к угрозам Порошенко со снисхождением

"Глава избиркома" оккупированного Крыма Михаил Малышев считает, что к "запугиванию киевскими властями членов крымских избирательных комиссий" стоит относиться со снисхождением.

"Именно такие ощущения я испытываю, когда слышу заявления господина Порошенко и еще определенных личностей, которые запугивают уголовными преследованиям, полным развалом и бедой в Крыму", — сказал Малышев журналистам, сообщает российское агентство РИА Новости.

Он подчеркнул, что, несмотря на подобные заявления, полуостров продолжает поступательное движение вперед, и только слепой и нежелающий принимать действительность этого не замечает.

Как сообщалось, 16 сентября президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил о продолжении применения ограничений и расширении санкционного списка по отношению к российским компаниям и физическим лицам, тем или иным образом причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент предложил, в частности, дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Государственную думу России на территории оккупированного Крыма.

"Президент поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову доработать санкционный список и включить в него соответственно - тех, кто будет избран, членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса", - сообщала пресс-служба президента.