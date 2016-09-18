"Глава виборчкому" Криму ставиться до погроз Порошенка з поблажливістю

"Глава виборчкому" окупованого Криму Михайло Малишев вважає, що до "залякування київською владою членів кримських виборчих комісій" варто ставитися з поблажливістю.

"Саме такі відчуття я відчуваю, коли чую заяви пана Порошенка і ще певних особистостей, які залякують кримінальними переслідуваннями, повним розвалом і бідою в Криму", - сказав Малишев журналістам, повідомляє російське агентство РИА Новости.

Він підкреслив, що, незважаючи на подібні заяви, півострів продовжує поступальний рух вперед, і тільки сліпий і той, хто не бажає приймати дійсність, цього не помічає.

Як повідомлялося, 16 вересня президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони України заявив про продовження застосування обмежень та розширення санкційного списку щодо до російських компаній та фізичних осіб, які тим чи іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент запропонував, зокрема, доповнити санкційний список особами, які братимуть участь у виборах до Державної думи Росії на території окупованого Криму.

"Президент доручив Секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову доопрацювати санкційний список та включити в нього відповідно – тих, хто буде обраний, членів виборчих комісій, учасників виборчого процесу", - повідомляла прес-служба президента.