"Глава виборчкому" Криму ставиться до погроз Порошенка з поблажливістю

00
0
Неділя, 18 вересня 2016, 10:52

"Глава виборчкому" окупованого Криму Михайло Малишев вважає, що до "залякування київською владою членів кримських виборчих комісій" варто ставитися з поблажливістю.

"Саме такі відчуття я відчуваю, коли чую заяви пана Порошенка і ще певних особистостей, які залякують кримінальними переслідуваннями, повним розвалом і бідою в Криму", - сказав Малишев журналістам, повідомляє російське агентство РИА Новости.

Він підкреслив, що, незважаючи на подібні заяви, півострів продовжує поступальний рух вперед, і тільки сліпий і той, хто не бажає приймати дійсність, цього не помічає.

Як повідомлялося, 16 вересня президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони України заявив про продовження застосування обмежень та розширення санкційного списку щодо до російських компаній та фізичних осіб, які тим чи іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент запропонував, зокрема, доповнити санкційний список особами, які братимуть участь у виборах до Державної думи Росії на території окупованого Криму.

"Президент доручив Секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову доопрацювати санкційний список та включити в нього відповідно – тих, хто буде обраний, членів виборчих комісій, учасників виборчого процесу", - повідомляла прес-служба президента.

Теми: Росія Крим вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У диппредставництвах РФ в Україні відкрилися виборчі дільниці 18 вересня 2016, 08:35
Радбез ООН збирається на екстрене засідання щодо Сирії 18 вересня 2016, 03:00
У Росії почалися вибори до Держдуми 18 вересня 2016, 01:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
"Свободівці" пошкодили паркан біля посольства РФ у Києві
Проти організаторів виборів у Криму можуть відкрити провадження - Тука
У диппредставництвах РФ в Україні відкрилися виборчі дільниці
У центрі Нью-Йорка прогримів вибух, є постраждалі
Усі новини
Бестселлер

Фрагмент зі "Школи майбутнього" Кена Робінсона

#небийдитину

Новий флешмоб проти насильства шириться на Facebook