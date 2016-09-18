Выборы в Крыму ставят под сомнение легитимность Госдумы – МИД

Проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму ставит под вопрос легитимность всей Госдумы и свидетельствует о необходимости усиления санкций.

Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

"Мы исходим из того, что указанные выборы являются еще одним свидетельством продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины, поскольку Крым это Украина; мы исходим из того, что указанные выборы являются априори нелегитимными, незаконными, нарушают международное право, устав ООН, законодательство Украины, а также нарушают Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, которая подтвердила территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - сказала Беца.

Она также подчеркнула, что проведение выборов "ставит под вопрос легитимность всей Государственной Думы" и свидетельствует о необходимости усиления введенных ранее санкций "как персональных, так и общих".

"Мы также исходим из того, что любые результаты этих выборов являются ничтожными и призываем мир не признавать легитимность указанных выборов, легитимность т.н. представителей и легитимность Государственной Думы, и считаем, что нужно усилить санкционное давление на всех причастных к проведению указанных выборов", - добавила Беца.