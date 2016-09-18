"Выборы" в Крыму: агитация продолжается, крымские татары голосование бойкотируют

В день проведения выборов в Госдуму РФ на территории аннексированного Россией Крыма продолжается агитация, крымские татары бойкотируют голосование.

Как сообщил 18 сентября в Facebook глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев, в день голосования не снята наглядная агитация, а почти на каждом избирательном участке присутствуют представители бюджетных организаций.

"Сверяют списки тех, кто пришел на голосование, а затем с угрозами начинают обзванивать тех, кто не явился. Им нужна явка, а результаты сами нарисуют. Напоминаю, выборы - это право, а не обязанность", - добавил Смедляев.

Вместе с тем российская "Новая газета" сообщает, что первые нарушения на выборах в Крыму были зафиксированы еще до начала голосования.

"Жительница Ялты Аника Шаульская сообщила, что на избирательном участке №508 в "день тишины" были обнаружены агитационные материалы кандидатов Андрея Козенко и Сергея Аксенова. Козенко является вице-спикером "Госсовета" Крыма, Аксенов - "глава" республики. Оба баллотируются в Госдуму от "Единой России". Агитационные листовки и плакаты лежали на столах в избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Также издание со ссылкой на источники отмечает, что крымские татары бойкотируют выборы.

"По сообщениям источников, избирательные участки в Бахчисарае пустые. Таким образом, на данный момент можно констатировать, что крымские татары фактически проводят бойкот выборов, к чему их ранее призвали лидеры запрещенного в России Меджлиса и официальный Киев. В то же время глава Крыма Сергей Аксенов утром выразил уверенность, что крымские татары продемонстрируют высокую явку", - отмечает издание.

При этом СМИ отмечает, что в Симферополе голосование проходит в троллейбусах с урнами для голосования.

"Это одно из новых направлений организации выборов на территории Симферополя. В любом случае, чтобы ни случилось, голосование состоится", - заявил "глава" администрации Симферополя Геннадий Бахарев, отмечает издание. Бахарев уточнил, что троллейбусы оборудованы "для голосования на случай "непредвиденных ситуаций".

"В то же время абсолютно непонятно, функционируют ли данные троллейбусы в условиях штатной работы избиркомов. Представители администрации Симферополя не отвечают на звонки журналистов", - пишет "Новая газета".

По сообщению "Крым. Реалии", в космическом лицее №41 в Симферополе наибольшую активность с утра продемонстрировали военные пенсионеры и курсанты Симферопольского филиала Краснодарского университета МВД, который здесь расположен.

"У входа на участки дежурят по одному майору полиции с ручным металлодетектором. На выходе экзит-пол проводят представители ВЦИОМ и московского Фонда общественного мнения", - говорится в сообщении.

Украинская правда