Поклонская ответила на планы Порошенко о санкциях за выборы в Крыму: Сумасшествие

Так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская назвала "сумасшедшими" заявления президента Украины Петра Порошенко о санкциях против участников и победителей выборов в Госдуму в Крыму.

Об этом Поклонская заявила 18 сентября, сообщает ТАСС.

"Эти заявления могу прокомментировать как сумасшедшие, безумные, серьезно относиться к ним нельзя. Здесь уже как-то даже не смешно, здесь нужна господину Порошенко помощь психиатра ... сам не справляется", - заявила она.

Как известно, 16 сентября президент Петр Порошенко на заседании СНБО заявил о продолжении применения ограничений и расширении санкционного списка по отношению к российским компаниям и физлицам, которые тем или иным образом причастны к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент предложил, в частности, дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Госдуму России на территории оккупированного Крыма и включить в него тех, кто будет избран, членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса.