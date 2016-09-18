Поклонська відповіла на плани Порошенко про санкції за вибори в Криму: Божевілля

Так званий "прокурор" Крима Наталія Поклонська назвала "божевільними" заяви президента України Петра Порошенка про санкції проти учасників і переможців виборів до Держдуми у Криму.

Про це Поклонська заявила 18 вересня, повідомляє ТАСС.

"Ці заяви можу прокоментувати як навіжені, божевільні, серйозно ставитися до них не можна. Тут вже якось навіть не смішно, тут потрібна пану Порошенку допомога психіатра... сам він не справляється", - заявила вона.

Як відомо, 16 вересня президент Петро Порошенко на засіданні РНБО заявив про продовження застосування обмежень та розширення санкційного списку щодо до російських компаній та фізичних осіб, які тим чи іншим чином причетні до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент запропонував, зокрема, доповнити санкційний список особами, які братимуть участь у виборах до Державної думи Росії на території окупованого Криму та включити у нього тих, хто буде обраний, членів виборчих комісій, учасників виборчого процесу.