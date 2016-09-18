Российские "выборы" в Украине: голосование завершилось без происшествий

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 20:51

Голосование на выборах в Госдуму РФ, которое проходило в посольстве РФ в Киеве, завершилось спокойно.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на правоохранителей, которые обеспечивали порядок возле здания диппредставительства, избирательный участок закрылся после 20:00 по киевскому времени.

После того, как несколько часов назад завершился пикет активистов, протестовавших против выборов, следующие часы прошли спокойно, периодически e здание посольства заходили граждане РФ для голосования, но их было незначительное количество.

Окружение сотрудников Нацгвардии, охранявших порядок у здания посольства, снято, у диппредставительства дежурит несколько милиционеров.

Вместе с тем, по данным полиции, голосование на выборах на участке в Генконсульстве РФ в Харькове также завершилось, нарушений общественного порядка, связанных с проведением выборов, не было.

"Для обеспечения общественного порядка на ул. Максимилиановской несли службу 500 работников ГУНП в Харьковской области и 200 военнослужащих Нацгвардии. Каких-либо конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка не было", - отметили в полиции.

В Генконсульстве РФ в Харькове начался подсчет голосов, меры безопасности еще усилены.

"Полиция будет дежурить до окончания подсчета и вывоза урн с бюллетенями", - отметили в полиции.

В аннексированном Крыму голосование завершилось в 20:00 по киевскому времени, по данным ЦИК Крыма, средняя явка избирателей по состоянию на 18:00 превысила 40%, сообщает ТАСС. Средняя явка избирателей на выборах в Госдуму в РФ составляет 39,37%.

Глава крымского отделения партии "Коммунисты России" Леонид Грач заявляет о нарушениях на выборах, пишут Крым. Реалии.

"Есть единичные нарушения в с. Богатое Белогорского района. В открытую представители "Единой России" избирателям давали указания голосовать за "Единую Россию", - отметил он.

Темы: Росcия виборы Киев полиция
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IP: 91.237.121.---Gornyak18.09.2016 21:23
Несколько дней назад МИД Украины и лично президент Порошенко выдали ноту протеста по поводу проведения выборов РФ на оккупированных территориях - а именно в Крыму. "Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал нелегитимными выборы в Государственную думу России из-за их проведения, в том числе и в аннексированном Крыму"
То есть - фактически российские граждане на территории Украины не имели право пойти в свои генконсульства в Одессе, во Львове и Харькове и в посольство в Киеве и голосовать.
Но.
Все случилось с точностью до наоборот.
Они пошли, там их встретили патриоты.
А реформированная украинская полиция вместо того, чтобы встать стеной у этих консульств и посольства и просто тупо не пускать людей с русскими паспортами - стала бить патриотов.
Офигительная картинка для рашаСМИ про "страну дураков".
Наш МИД и президент отморозились.
Господа, вы или крестики снимите или трусы оденьте.
Задолбали ваши полумеры и тупые заявы.
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