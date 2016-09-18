Экзит-полы: В Госдуму пройдут 4 партии, никаких оппозиционеров

По данным экзит-полов, в Госдуму по итогам голосования 18 сентября пройдут "Единая Россия" (44,5%), КПРФ (14,9%), "Справедливая Россия" (8,1%).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные, обнародованные Всероссийский центр изучения общественного мнения.

"Яблоко", по данным ВЦИОМ, получит гарантию на госфинансирование: о голосовании за партию сообщили 3,5% респондентов.

За ПАРНАС Михаила Касьянова проголосовали 1,2% избирателей, в Москве о голосовании за оппозиционеров рассказали 3,3% избирателей.

По данным, которые обнародовал Фонд общественного мнения, у "Единой России" будет 48,7%, у ЛДПР - 14,2%, у КПРФ - 16,3%, у "Справедливой России" - 7,6%.

При этом речь идет только о результатах голосования по федеральному округу. По одномандатным округам данные собираются отдельно.