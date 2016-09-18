Екзит-поли: До Держдуми пройдуть 4 партії, жодних опозиціонерів

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Неділя, 18 вересня 2016, 21:31

За даними екзит-полів, до Держдуми за підсумками голосування 18 вересня пройдуть "Єдина Росія" (44,5%), КПРФ  (14,9%), "Справедлива Росія" (8,1%).

Про це повідомляє РБК з посиланням на дані, які оприлюднив Всеросійський центр вивчення громадської думки. 

"Яблуко", за даними ВЦВГД, отримає гарантію на держфінансування: про голосування за партію повідомили 3,5% респондентів. 

За ПАРНАС Михайла Касьянова проголосували 1,2% виборців, у Москві про голосування за опозиціонерів розповіли 3,3% виборців.

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За даними, які оприлюднив  Фонд громадської думки, у "Єдиної Росії" буде 48,7%, у ЛДПР - 14,2%, у КПРФ - 16,3%, у "Справедливої Росії" - 7,6%.

При цьому йдеться тільки про результати голосування по федеральному округу. По одномандатних округах дані збираються окремо.

Теми: Росія вибори
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IP: 79.177.135.---samsun18.09.2016 21:44
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