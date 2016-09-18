На границе с Польшей, Словакией и Венгрией снова очереди

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Воскресенье, 18 сентября 2016, 23:54

Перед пунктами пропуска с Польшей, Словакией и Венгрией снова образовались очереди.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

В частности, по состоянию на 22:00 18 августа в направлении Польши очереди образовались на всех пунктах пропуска: "Ягодин авто" - 350 машин, "Шегини" - 170, "Устилуг" - 150, "Рава-Русская" - 150, "Угринов" - 100, "Краковец" - 30, "Груша" - 30, "Смильница" - 30.

В направлении Словакии очереди есть перед ПП "М.Березный" - 30 машин, в направлении Венгрии - перед ПП "Лужники" - 55 машин, "Вилок" - 10.

Украинская правда

Темы: Польша граница
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