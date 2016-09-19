Выборы в РФ: Партия Путина может получить конституционное большинство

По итогам подсчета 53,09% бюллетеней "Единая Россия" набрала 53,64% голосов на выборах в Госдуму РФ.

Об этом пишет "Дождь"

У ЛДПР — 13,86% голосов, КПРФ набрала 13,96%, "Справедливая Россия" —6,17. Остальные партии пока не преодолели 5-процентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму.

По сумме мест, полученных по списку и по одномандатным округам сейчас "Единая Россия" может получить конституционное большинство в парламенте — 300 мест.

Выборы в Государственную думу проводятся по смешанной система: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

Конституционное (квалифицированное) большинство в Государственной думе равно 300 голосам. Оно необходимо для преодоления президентского вето и внесения изменений в Конституцию РФ. Последний раз у "Единой России" было конституционное большинство с 2007 по 2011 год.