АТО: 18 нарушений "режима тишины", тяжелое вооружение не применялось

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 18 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом тяжелое вооружение российско-оккупационные войска не применяли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении зафиксировано 3 нарушения "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районе Новоалександровки и Новозвановки, где боевики вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении зафиксировано 9 нарушений "режима тишины". Боевики обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины из пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Павлополя и Старогнатовки.

На Донецком направлении зафиксировано 6 нарушений "режима тишины". Больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевский промзоне - враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. А по Верхнеторецкому боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Мариупольском и Донецком направлениях боевики применили дальнобойные винтовки. Так, противник применил снайперские группы в районе Марьинки и Авдеевки.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки было зафиксировано пролет 3 БПЛА.

Несмотря на провокации, в штабе АТО подчеркивают, что Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения.